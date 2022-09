Le monde se tourne vers l’ONU pour obtenir des réponses, affirme le nouveau Président de l’Assemblée générale

« Alors que nous entamons notre 77e session, nous le faisons dans un monde caractérisé par des divisions géopolitiques croissantes et une incertitude prolongée », a souligné Csaba Kőrösi, qui a prêté serment lundi matin pour assumer la présidence de la 77e session de l’Assemblée générale.

Parmi les nombreux défis auxquels fait face la communauté internationale, il a cité notamment la pandémie de Covid-19, l’insécurité alimentaire, la hausse des prix de l’énergie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, et la guerre en Ukraine.

« Nous devons faire tout notre possible pour défendre et protéger les valeurs et les principes de la Charte des Nations Unies », a déclaré M. Kőrösi. « Nous devons adopter une approche préventive et mettre fin aux conflits et aux crises avant qu'ils ne surviennent ».

Selon lui, à mesure que notre planète se réchauffe et que les ressources naturelles se raréfient, les conflits vont s'aggraver. « La crise de l'eau est sur le point de devenir notre prochaine plus grande menace », a-t-il souligné.

Photo ONU/Evan Schneider Csaba Kőrösi, Président de la 77e session de l'Assemblée générale, préside la première réunion de la session.

La responsabilité particulière de l’Assemblée générale

Dans ce contexte, le nouveau Président de l’Assemblée générale a noté que « le monde se tourne vers les Nations Unies pour obtenir des réponses ». « En tant que principal organe délibérant de l'Organisation, l'Assemblée générale a une responsabilité particulière », a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu’avec son équipe, il ferait de son mieux pour promouvoir « des solutions fondées sur la solidarité, la durabilité et la science », la devise qu’il a choisie pour sa présidence.

« J'ai l'intention de rester ferme sur les principes de la Charte des Nations Unies, qui nous ont réunis il y a 77 ans – et qui nous unissent aujourd'hui. Ancrés dans le droit international, ils nous fournissent une base solide sur laquelle bâtir », a-t-il dit. « À partir de là, je souhaite poursuivre des approches intégrées et renforcer le rôle de la science dans notre prise de décision ».

Le nouveau Président de l’Assemblée générale a noté que si les besoins humanitaires sont à un niveau record, « les solutions pour y remédier sont bien connues ». « L'ONU est en mesure d'apporter des ressources pour fournir une assistance vitale. Nous devons les utiliser au mieux de nos capacités », a-t-il ajouté. « Nous ne pouvons pas laisser les tensions géopolitiques ou la méfiance être des obstacles ultimes à la préservation des droits de l'homme et de la dignité humaine ».

Selon lui, la réunion de haut niveau de la semaine prochaine pour marquer le 30e anniversaire de la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques sera l'occasion d'embrasser les droits de l'homme et d'adopter une approche holistique à leur égard.

Il a invité tous les États membres à incorporer des engagements volontaires dans leurs déclarations nationales pour faire avancer conjointement la mise en œuvre de la Déclaration et veiller à ce que cette réunion ait un résultat positif et tourné vers l'avenir.

En conclusion, Csaba Kőrösi a rappelé que l'ONU a été créée « sur les cendres de la guerre et de la destruction avec l'intention d'être un puits de solutions ». « Répondre aux défis les plus urgents de l'humanité exige que nous travaillions ensemble et que nous revigorions un multilatéralisme inclusif, en réseau et efficace et que nous nous concentrions sur ce qui nous unit », a-t-il ajouté. « C'est notre mission de nous rassembler quand il y a des désaccords et de construire des ponts quand il y a de profondes divisions ».

L’Assemblée générale, « le coeur battant de la coopération mondiale »

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est félicité de la devise du nouveau Président de l’Assemblée générale. « Ces trois ingrédients sont essentiels pour relever des défis communs et développer des solutions pour un avenir meilleur et plus pacifique », a-t-il dit.

Le chef de l’ONU a noté que « les nombreux défis qui ont défini la 76e session sont toujours d'actualité alors que nous nous tournons vers la 77e ».

Selon lui, « relever les défis communs nécessitera une solidarité continue ». L’Assemblée générale représente « le coeur battant de la coopération mondiale », a-t-il ajouté.

« Les mois à venir continueront de mettre à l'épreuve la solidité et la durabilité du système multilatéral que représente cette organisation. Et le monde attend des membres de l'Assemblée qu'ils utilisent tous les outils à leur disposition pour négocier et forger un consensus et des solutions. Débat. Délibération. Diplomatie. Ces outils éternels représentent la meilleure voie vers un monde meilleur et plus pacifique », a conclu le Secrétaire général.