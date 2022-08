Témoignage - « Nous sommes l'espoir, nous sommes la force qui maintient la cohésion de l'Afghanistan »

« Les premières nuits et les premiers jours ont été particulièrement horribles. L'Afghanistan sombrait dans le chaos – les gens couraient partout ; les bureaux fermaient. Tout se passait sous mes yeux.

En 24 heures, une démocratie pour laquelle nous avons travaillé pendant plus de 20 ans s'est effondrée. La première pensée que j'ai eue à l'esprit était qu'est-ce qui va arriver aux femmes d'Afghanistan ? Qu'allions-nous faire ? Le 15 août a été le jour où les femmes afghanes ont commencé à devenir non humaines, le jour où nous avons su qu'il n'y avait plus de place pour les droits des femmes nulle part.

« Ce n'était pas le moment de quitter l'Afghanistan »

J'ai été obligée une fois dans ma vie de quitter mon pays, en 1978. J'étais jeune, j'avais beaucoup d'énergie et je voulais rester en Afghanistan ; mais à cause des forces qui sont arrivées au pouvoir, j'ai dû partir. Cette fois, c'était différent – ​​maintenant, je suis un américano-afghane. J'ai senti que ce n’était pas le moment de quitter l'Afghanistan, de quitter mes sœurs, de quitter toutes celles et tous ceux que j'aimais et auxquels j’étais attachée. Je savais qu'ils n'avaient rien d'autre. Je pensais que ma présence leur donnerait de la force, c'est pourquoi j'ai décidé de rester. J'ai décidé de ne plus être une réfugiée.

Dans ma vie, j'ai aussi toujours voulu être un témoin - une grande partie de l'histoire de l'Afghanistan s'est déroulée sous mes yeux. J'ai 74 ans. J'ai vu la beauté et les catastrophes, les réalisations et la destruction, et tout le reste. Je voulais rester et rappeler à tout le monde que, comme tout le reste de l'Histoire, cela aussi passera.

La vie des femmes afghanes a changé à 180 degrés. Alors que la démocratie pour laquelle nous avions travaillé si dur a disparu, le travail que nous faisions en tant que femmes afghanes pour notre pays a disparu en même temps. Les femmes d'Afghanistan sont passées de l'existence - leur appartenance à la société, le travail, leur participation à tous les aspects de la vie en tant que médecins, juges, infirmières, ingénieures, femmes dirigeant des bureaux - à rien. Tout ce qu'elles avaient, même le droit le plus fondamental d'aller au lycée, leur a été enlevé. Pour moi, c'est une indication qu'ils ne veulent pas que nous existions. Nos frères ne nous aident pas ; nous sommes laissées seules et ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de disparaître.

© PAM/Julian Frank Des femmes dans un marché dans la province de Balkh en Afghanistan

« Nous existons et nous sommes là »

Les femmes afghanes comptent parmi les femmes les plus ingénieuses et les plus fortes au monde. Leur résilience est inébranlable. Mais beaucoup de travail a été fait, et à chaque fois, nous devons recommencer à zéro, et c'est ce qui nous tue absolument. Mais nous devons faire ce que nous devons faire, et nous allons le faire.

Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que nous existions que nous allons nous arrêter, car nous existons et nous sommes là. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et nous avons le monde à nos côtés – le monde ne nous a pas abandonnés. Nous recevons de l'aide : ONU Femmes m'aide à gérer un centre à Kaboul, par exemple. La diaspora des femmes afghanes aide. Nos amis du monde entier nous aident.

Chaque femme en Afghanistan fait quelque chose d'extraordinaire, simplement en restant en vie, en nourrissant sa famille et en gardant l'espoir qu'un jour, tout ira bien pour elle. Je suis impressionnée par chaque femme afghane : celles qui sont à l'intérieur du pays et celles qui sont à l'extérieur du pays avec le cœur brisé, qui pleurent aussi jour et nuit alors que tout ce qu'elles ont construit, tout ce pour quoi nous nous sommes battues, est démantelé de jour en jour.

Le monde doit nous considérer comme les femmes d'Afghanistan, et non comme de simples citoyennes de seconde zone quelque part. Nous sommes les femmes d'un pays à qui beaucoup de tort a été fait. Le monde nous connaît. Au cours des 20 dernières années, nous avons prouvé au monde qui nous sommes. Aidez-nous à nous relever. Ceux d'entre nous qui s’expriment en Afghanistan, aidez-nous à nous exprimer en Afghanistan. Ceux d'entre nous qui ne peuvent plus vivre en Afghanistan, aidez-nous à sortir pour que nous puissions nous tenir debout à l'extérieur de notre pays. Le monde ne devrait pas penser qu'il nous donne des miettes – soutenez-nous, soyez à nos côtés, et voyez ce que nous pouvons faire.

Accordez-nous le respect que nous méritons

Nous sommes l'espoir, nous sommes la force qui maintient la cohésion de l'Afghanistan. Le monde devrait nous accorder le respect que nous méritons vraiment. Nous tendons la main et nous vous demandons de nous aider.

Il y a eu des moments où le monde est allé dans des endroits sombres et mauvais, où nous pensions que le soleil ne se lèverait plus jamais. Mais rien ne dure éternellement, je le crois de tout mon cœur. Je suis pleine d'espoir; Je dois l’être. J'ai beaucoup d'espoir pour un Afghanistan meilleur, un Afghanistan qui appartient à son peuple, à nous tous.

Il y a un point que je veux clarifier : ce qui arrive aux femmes afghanes peut arriver n'importe où. L’annulation de Roe v. Wade aux Etats-Unis (qui protégeait le droit à l’avortement) a détruit des années de progrès, supprimant les droits des femmes sur leur propre corps. Le recul des droits des femmes se produit partout et si nous n'y prenons garde, cela arrivera à toutes les femmes du monde.

Je ne serai plus ici un jour, mais mon espoir pour le monde est que les jeunes femmes courageuses du monde entier racontent mon histoire et qu'elles élèveront des générations et des générations de femmes qui parleront, comme moi, pour les siècles à venir ».

ONU Femmes en Afghanistan