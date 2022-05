La pollution lumineuse menace les oiseaux, mais des solutions sont facilement disponibles

Le thème de la journée cette année est « Tamisez les lumières pour les oiseaux la nuit ».

La pollution lumineuse augmente dans le monde entier. On estime actuellement que plus de 80% de la population mondiale vit sous un « ciel éclairé », un chiffre plus proche de 99% en Europe et en Amérique du Nord. La quantité de lumière artificielle à la surface de la Terre augmente d'au moins 2% chaque année et pourrait être beaucoup plus importante.

« L'obscurité naturelle a une valeur de conservation au même titre que l'eau, l'air et le sol propres. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2022 est de sensibiliser au problème de la pollution lumineuse et de ses impacts négatifs sur les oiseaux migrateurs », a déclaré Amy Fraenkel, Secrétaire exécutive de la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

Selon elle, « des solutions sont facilement disponibles et nous espérons encourager les principaux décideurs à adopter des mesures pour lutter contre la pollution lumineuse ».

Des oiseaux désorientés

La pollution lumineuse est une menace importante et croissante pour la faune, y compris de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Chaque année, la pollution lumineuse contribue à la mort de millions d'oiseaux. Elle modifie les modèles naturels de lumière et d'obscurité dans les écosystèmes. Elle peut modifier les schémas de migration, les comportements de recherche de nourriture et la communication vocale des oiseaux.

Attirés par la lumière artificielle la nuit, notamment en cas de nuages ​​bas, de brouillard, de pluie ou lorsqu'ils volent à basse altitude, les oiseaux migrateurs sont désorientés et peuvent finir par tourner en rond dans des zones éclairées. L'épuisement des réserves d'énergie les expose au risque d'épuisement, de prédation et de collision mortelle avec les bâtiments.

« Une énorme diversité d'oiseaux, actifs la nuit, subissent les impacts de la pollution lumineuse. De nombreux oiseaux migrateurs nocturnes tels que les canards, les oies, les pluviers, les bécasseaux et les oiseaux chanteurs sont affectés par la pollution lumineuse provoquant une désorientation et des collisions aux conséquences mortelles. Les oiseaux marins tels que les pétrels et les puffins sont attirés par les lumières artificielles sur terre et deviennent la proie des rats et des chats », a déclaré Jacques Trouvilliez, Secrétaire exécutif de l'Accord sur les oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie (AEWA).

UNEP_AEWA Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2022 : Des nuits noires pour les vols migratoires

Solutions et recommandations pour atténuer la pollution lumineuse

Les lignes directrices sur la pollution lumineuse couvrant les tortues marines, les oiseaux de mer et les oiseaux de rivage migrateurs ont été approuvées par les Parties à la CMS en 2020.

Parmi leurs recommandations, les lignes directrices énoncent six principes de meilleures pratiques d'éclairage et appellent à des évaluations d'impact environnemental pour les projets pertinents qui pourraient entraîner une lumière la pollution. Celles-ci doivent tenir compte des principales sources de pollution lumineuse sur un site donné, des espèces sauvages susceptibles d'être touchées et des faits concernant la proximité d'habitats importants et de voies de migration.

De nouvelles lignes directrices axées sur les oiseaux terrestres migrateurs et les chauves-souris sont actuellement en cours d'élaboration dans le cadre de la CMS. Elles seront présentées aux Parties à la CMS pour adoption lors de la 14e réunion de la Conférence des Parties à la CMS en 2023.

Des mesures déjà prises

De nombreux gouvernements, villes, entreprises et communautés du monde entier prennent déjà des mesures pour lutter contre la pollution lumineuse.

Dans certaines villes, notamment en Amérique du Nord, des initiatives telles que les programmes « Lights Out » et les directives de construction respectueuses des oiseaux visent à protéger les oiseaux migrateurs de la pollution lumineuse en encourageant les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments à éteindre tout éclairage inutile pendant les périodes de migration.

« La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est un appel à l'action pour la préservation internationale des oiseaux migrateurs. Alors que les oiseaux migrateurs voyagent à travers les frontières, inspirant et reliant les gens en cours de route, notre objectif est d'utiliser les deux jours en 2022 pour sensibiliser à la menace de la pollution lumineuse et à l'importance du ciel noir pour les migrations d'oiseaux , a déclaré Susan Bonfield, Directrice d'Environnement pour les Amériques.