Les flamants roses reviennent dans la capitale du Kazakhstan à temps pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs

Les oiseaux ont afflué vers Maly Taldykol, un petit lac naturel au centre de la ville, attirant des admirateurs des immeubles à proximité et tout autour.

Historiquement, les flamants roses, les pélicans et autres oiseaux migrateurs choisissent des sites de nidification dans les lacs de la réserve naturelle de Korgalzhyn, qui fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, à environ 130 kilomètres au sud-ouest de la capitale.

Cette année, les flamants roses sont de nouveau revenus à Nur-Sultan, point d'arrêt de leur long voyage vers le sud.

Environ 2.000 des 11.000 espèces d'oiseaux du monde migrent, certaines couvrant d'énormes distances, en utilisant de larges voies connues sous le nom de voies de migration qui s'étendent sur plusieurs pays. La Journée mondiale des oiseaux migrateurs le 9 octobre les célèbre, ainsi que la nature.

« Les oiseaux migrateurs témoignent et sont touchés par la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution », a déclaré Inger Andersen, cheffe du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

« Faire des progrès pour maîtriser le changement climatique et mettre fin à la perte de biodiversité est essentiel à la survie des oiseaux migrateurs. Le voyage d'un oiseau migrateur ne connaît pas de frontières et, par conséquent, notre réponse à la crise planétaire non plus », a-t-elle ajouté.

Nur-Sultan est situé au centre du Kazakhstan, dans une région de steppe semi-aride qui couvre la majeure partie du pays d'Asie centrale.

La zone entourant le lac Maly Taldykol s'étendait autrefois sur des kilomètres. Ces dernières années, des immeubles modernes de grande hauteur ont vu le jour autour du réservoir suite au transfert de la capitale, en 1997.

Photo Mark Anderson Flamant nain (Phoeniconaias minor). Les populations d'Asie et d'Afrique australe sont partiellement migratoires.

Arrêt pour faire le plein

Ruslan Urazaliev, ornithologue et chercheur à l'Association kazakhe pour la conservation de la biodiversité, a expliqué pourquoi son pays est un paradis pour les oiseaux migrateurs.

« Le Kazakhstan étant géographiquement situé au centre du continent, deux routes migratoires traversent la partie centrale du pays, à savoir notre capitale - l'Afro-Eurasie et l'Asie centrale - et, par conséquent, un énorme flux d'oiseaux traverse ce territoire », a-t-il déclaré.

L'expert a rappelé que la colonie de nidification de flamants roses la plus proche se trouve dans la réserve de Korgalzhyn. Ceux qui ont volé vers la capitale sont venus chercher de la nourriture et se reposer avant de se diriger vers des climats plus chauds.

« Le lac Maly Taldykol est typique des flamants roses. Ils peuvent filtrer l'eau dessus et chasser les invertébrés. Les flamants roses adorent les lacs peu profonds », a déclaré M. Urazaliev.

La semaine dernière, il a dénombré 83 flamants roses dans le système du lac Taldykol. La majorité, 63, étaient des adultes. Les autres étaient gris, indiquant qu'ils étaient encore jeunes, mais « dans un an, les oiseaux commenceront à acquérir leur fameuse couleur rose ».

Juste de passage

On ne sait pas combien de temps les flamants roses resteront à Nur-Sulta. Dans la réserve de Korgalzhyn, ils restent normalement jusqu'à ce que le lac soit recouvert de glace.

Les prévisionnistes prévoient un temps glacial cette semaine, et M. Urazaliev pense que leur visite dans la capitale sera éphémère. La ville, y compris le lac Maly Taldykol, n'est « pas un territoire pour l'hivernage », et les flamants roses seront là aussi longtemps que les conditions météorologiques et la nourriture le permettront.

« Leur ‘service météorologique’ fonctionne mieux que celui d’un humain, et ils savent mieux quand se déplacer. Ils ne resteront pas pour l'hiver », a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les oiseaux plus faibles « pourraient tout simplement ne pas pouvoir s'envoler ».

Jusque-là, l'histoire d'amour se poursuit entre les habitants de Nur-Sultan et leurs amis à plumes, et juste à temps pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, lorsque les gens sont encouragés à se connecter et à se reconnecter avec la nature.

La Journée est célébrée deux fois par an, le deuxième samedi de mai et d'octobre, en reconnaissance de la nature cyclique de la migration des oiseaux et des différentes heures de pointe le long des voies de migration.