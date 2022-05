L'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient condamne le dernier projet d'expansion des colonies israéliennes

« Je condamne la décision prise aujourd'hui par les autorités israéliennes d'avancer des projets pour plus de 4.000 logements dans les colonies de Cisjordanie occupée », a déclaré Tor Wennesland, Coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, dans un communiqué.

Le Conseil supérieur de la planification d'Israël, qui a approuvé la décision, a également légalisé rétroactivement deux avant-postes : Mitzpeh Dani et Givat Oz VeGaon, selon les médias.

Enracinement de l'occupation

L'ONU œuvre pour la création d'un État de Palestine indépendant vivant côte à côte en paix avec l'État d'Israël.

En tant que Coordinateur spécial, M. Wennesland dirige les efforts politiquess et diplomatiques de l’ONU pour arriver à une solution globale au conflit israélo-palestinien.

En condamnant la décision, il a déclaré que « la poursuite de l'expansion des colonies renforce davantage l'occupation, empiète sur les terres et les ressources naturelles palestiniennes et entrave la libre circulation de la population palestinienne ».

L'envoyé a réitéré que toutes les colonies sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle majeur à la paix.

« J'exhorte les autorités israéliennes à cesser toute activité de colonisation et à s'abstenir de telles actions unilatérales et provocatrices qui alimentent l'instabilité et sapent les perspectives d'établissement d'un État palestinien viable et contigu dans le cadre d'une solution négociée à deux États sur la base des résolutions pertinentes de l'ONU, du droit international et des accords bilatéraux », a-t-il ajouté.