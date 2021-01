Le chef de l'ONU exhorte Israël à cesser la construction de nouveaux logements dans les colonies

Dans une déclaration publiée lundi soir par son porte-parole, Stéphane Dujarric, le chef des Nations Unies a exhorté le gouvernement israélien à « mettre un terme à ces décisions et à les annuler », les qualifiant d'« obstacle majeur à la réalisation de la solution à deux États et d'une paix juste, durable et globale ».

M. Guterres a réitéré que l'établissement par Israël de colonies dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, « n'a aucune validité juridique et constitue une violation flagrante du droit international ».

« L'expansion des colonies augmente le risque de confrontation, sape davantage le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et réduit encore la possibilité de mettre fin à l'occupation et d'établir un État palestinien souverain, contigu et viable, sur la base des lignes d'avant 1967 », a déclaré le Secrétaire général.

Israël a donné le feu vert à 780 nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie dimanche, dans un mouvement largement considéré comme étant influencé par le transfert imminent de pouvoir aux Etats-Unis.

Rompant avec des décennies de diplomatie américaine, le Président sortant Donald Trump a déclaré unilatéralement en 2019 que les colonies ne violaient plus le droit international.

Dans ce contexte, et selon les médias, Israël a augmenté la construction et a soit approuvé, soit fait des plans pour plus de 12.000 logements en 2020.