Covid-19 : l’OMS exhorte à ne « pas baisser la garde »

La pandémie de #COVID19 est toujours une menace. De nouveaux variants peuvent encore surgir.

Restons prudents.#AppliquezToutesLesMesures ! pic.twitter.com/bce8C7eh6S — OMS Afrique (@OMS_Afrique) March 29, 2022

Selon l’agence sanitaire mondiale de l’ONU, la Covid-19 reste toujours « une urgence de santé publique de portée internationale », et il est donc « trop tôt » pour réduire la qualité de la surveillance.

« L’incertitude entourant les caractéristiques des variants émergents limite notre capacité à prédire avec confiance le comportement de cette maladie, car le taux d’évolution et le risque des variants émergents sont encore élevés, ce qui pourrait compromettre les mesures de prévention et d’atténuation », a alerté l’OMS.

Jusqu’à ce que la planète atteigne la fin de la « phase aiguë de la pandémie », les pays doivent maintenir une surveillance épidémiologique suffisante. Celle-ci permettrait ainsi d’éclairer la prise de décisions opérationnelles fondées sur des preuves concernant des paramètres cruciaux, notamment les stratégies de vaccination, la composition des vaccins, l’utilisation de produits thérapeutiques et des mesures sanitaires et sociales adaptées et appropriées ».

Le recul des cas est en partie lié à la baisse des tests

Cette mise en garde de l’OMS intervient alors que la demande de prélèvements RT-PCR et antigéniques a fortement baissé ces dernières semaines. Entre fin janvier et début mars 2022, l’OMS a d’ailleurs observé une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19, suivie de deux semaines consécutives d’augmentation du nombre de cas.

Dans les six régions de l’OMS, plus de 10 millions de nouveaux cas et plus de 45.000 nouveaux décès ont été signalés.

Au cours de la semaine du 21 au 27 mars 2022, le nombre de nouveaux cas a de nouveau diminué avec une baisse de 14% par rapport à la semaine précédente.

En revanche, pendant la même période, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a augmenté de 43%, probablement en raison de changements dans la « définition des décès » dus au coronavirus dans certains pays de la Région des Amériques (Chili et États-Unis) et « d’ajustements rétrospectifs » signalés en Inde dans la Région de l’Asie du Sud-Est.

Mais selon l’agence sanitaire mondiale de l’ONU, ces tendances doivent être interprétées avec prudence car plusieurs pays modifient progressivement leurs stratégies de dépistage. Ce qui se traduit par une baisse du nombre global de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés.

©PNUD Mauritius/Stephae Bellar Un agent de santé portant un masque effectue des tests Covid dans une clinique de l'île Maurice.

Des données « moins représentatives, moins opportunes et moins solides »

« Malgré une baisse généralisée du taux de dépistage du SRAS-CoV-2 observée dans les six régions de l’OMS, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires a de nouveau augmenté entre le début et la mi-mars. Ce qui indique que le virus circule actuellement à des niveaux très élevés », a rappelé l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique.

Plus largement, l’agence onusienne s’est préoccupée de la « récente réduction significative des tests de dépistage du nouveau coronavirus par plusieurs États Membres ». Avec une telle évolution, les données deviennent progressivement « moins représentatives, moins opportunes et moins solides ».

Cette nouvelle donne entrave donc la capacité collective à déterminer où « se trouve le virus, comment il se propage et comment il évolue ». Une façon de rappeler qu’une baisse des tests, à moins d’être effectuée « judicieusement » dans le cadre d’une stratégie visant à maintenir une surveillance robuste là où elle est la plus efficace, peut affecter la capacité des pays à identifier les cas à permettre leur traitement ou leur isolement en temps utile.

Cela aurait également un impact sur la mise en œuvre d’autres mesures de contrôle nécessaires, « avec le risque consécutif d’une propagation accrue du SRAS-CoV-2 ». Un tel scénario catastrophique pourrait se traduire par « une hausse du nombre d’hospitalisations et de décès » dans le monde.

© UNICEF/Maria Wamala Vaccination contre la Covid-19 en Ouganda.

Plus de 481,7 millions de cas dans le monde dont plus de 6,1 millions de morts

L’OMS redoute surtout « des tensions importantes sur les systèmes de santé, notamment dans les régions où les mesures de santé publique et sociales ont été levées et où la couverture vaccinale contre la Covid-19 est faible ». En outre, la réduction des tests a un impact sur la capacité des pays à détecter rapidement les variants émergents, ce qui nuit aux efforts de réponse.

Plus de 11 milliards (11.054.362.790) de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, selon un décompte établi par l’OMS le 27 mars 2022. Plus de deux ans après le début de la pandémie, plus de 481,7 millions de cas ont été recensés à travers la planète dont plus de 6,1 millions de morts.

La semaine dernière, toutes les régions ont fait état d’une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas hebdomadaires et quatre régions ont signalé une tendance à la baisse du nombre de nouveaux décès hebdomadaires.

Avec 2,4 millions de nouveaux cas, la République de Corée recense le nombre le plus élevé de nouveaux cas hebdomadaires dans le monde.

Mais pour Séoul, il s’agit d’une baisse de -13%. Suivent l’Allemagne (1.576.261 nouveaux cas ; +2%), le Viet Nam (1.127.716 nouveaux cas ; -40%), la France (845.119 nouveaux cas ; +45%) et l’Italie (503.932 nouveaux cas ; +6%).

Le plus grand nombre de nouveaux décès hebdomadaires a été signalé par le Chili (11.858 nouveaux décès ; +1710%). Suivent les États-Unis (5.367 nouveaux décès ; +83%), l’Inde (4.525 nouveaux décès ; +619%), la Fédération de Russie (2.859 nouveaux décès ; -22%) et la République de Corée (2.471 nouveaux décès ; +22%).