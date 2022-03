Depuis le début de la guerre en Ukraine, les agences humanitaires des Nations Unies et leurs partenaires ont fourni une aide composée principalement de nourriture, d'abris, d’eau et de fournitures d’hygiène. Et dans cette course contre la montre, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) intensifie ses efforts pour atteindre 1,2 million de personnes d’ici la mi-avril.

Pour cette aide acheminée dans l’est ou le nord-est, il s’agit également des fournitures médicales permettant de soigner 10.000 patients en soins de santé primaires pendant trois mois, et des fournitures pour traiter les patients traumatisés.

« C’est bien, mais c’est loin d’être suffisant », a déclaré lors d’un point de presse, Jens Laerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Les agences humanitaires onusiennes continuent d’intensifier leurs opérations de secours, mais les belligérants sont invités à sécuriser les passages. « Nous ne pouvons pas acheminer l’aide lorsque les bombardements se poursuivent et que les routes sont minées », a ajouté le porte-parole d’OCHA.

Le défi d’un accès sécurisé pour les agences humanitaires

Les Nations Unies comptent donc sur la coopération continue de toutes les parties pour protéger les civils ainsi que les fournitures et le personnel humanitaires. A ce sujet, elles s’appuient également sur « le système de notification humanitaire » avec l’Ukraine et la Fédération de Russie, facilité par l’OCHA, pour garantir un accès sûr.

Le défi de l’accès est également l’une des priorités de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). « En tête de liste des urgences », la situation à Marioupol où il y a un besoin urgent d’accès, non seulement pour évacuer les personnes qui veulent quitter la ville, mais aussi pour faire entrer des biens essentiels.

« Les habitants de la ville vivent dans des conditions inacceptables, sans électricité ni eau courante, et manquent de nourriture, d’eau et d’articles de base », a affirmé lors d’un point de presse, Francesco Rocca, Président de la FICR. « Une collègue nous a dit que ses parents étaient à Marioupol, et qu’elle n’a reçu aucune information pendant plusieurs jours ».

Cette urgence humanitaire touche même les volontaires de la Croix-Rouge ukrainienne, qui ont perdu « leurs maisons, leurs communautés et des êtres chers, mais ils continuent à faire leur travail en apportant aide et réconfort aux familles dans le besoin ». « Je suis touché par leur résilience et leur engagement humanitaire au milieu du conflit », a fait valoir M. Rocca.

Attaques contre le réseau de santé ukrainien

Par ailleurs, le réseau de santé ukrainien continue de subir des attaques continues. Au moins 72 personnes ont été tuées et 40 autres blessées dans 74 attaques contre des établissements de santé au cours du conflit.

« Les attaques contre les soins de santé se poursuivent, mettant en danger les travailleurs de la santé et empêchant les patients de disposer d’un lieu sûr pour recevoir des soins », a déclaré lors d’une vidéoconférence depuis Lviv (ouest de l’Ukraine), Jarno Habicht, le Représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Ukraine. M. Habicht a insisté sur le fait que les attaques contre les installations de santé sont inacceptables et violent le droit international.

Le responsable local de l’OMS a également souligné que le système de santé ukrainien subit une forte pression du fait des mouvements de populations qui n’épargnent le personnel soignant. En effet, de nombreux agents de santé se sont également déplacés vers des zones plus sûres ou ont quitté le pays, ce qui pourrait expliquer la charge de travail de ceux qui sont restés.

Plus de quatre millions de personnes ont fui l’Ukraine en un mois

L’accès aux médicaments a également été entravé par la fermeture de nombreuses pharmacies, a indiqué M. Habicht, notant que seule la moitié environ (plus de 10.000) est en activité.

« Les hôpitaux s’adaptent à la situation, avec une hausse des traitements des traumatismes et des blessures, surtout dans l’est du pays », a conclu le Représentant de l’OMS, relevant qu’une bonne partie de l’aide médicale a été acheminée dans la partie orientale de l’Ukraine.

Sur un autre plan, ce sont près de quatre millions de personnes ont fui l’Ukraine ces dernières semaines, selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Il s’agit exactement de plus de 3,9 millions de personnes qui se sont réfugiées dans les pays voisins depuis le début de la guerre.

Plus de la moitié des personnes réfugiées se sont rendues en Pologne (2.314.623). Plus de 600.000 personnes sont arrivées en Roumanie, près de 385.000 en Moldavie, près de 360.000 en Hongrie, plus de 278.000 en Slovaquie et plus de 271.000 réfugiés ukrainiens en Russie.

Avec les 6,5 millions de déplacés internes, plus de 10 millions de personnes ont fui leur habitation depuis le début du conflit ukrainien.