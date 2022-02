Les deux entités viennent de former une alliance afin de sensibiliser et d'inciter à l'action pour contrer les microplastiques dans les filtres de cigarettes.

Des effets néfastes multiples

Chaque année, l'industrie du tabac produit six mille milliards de cigarettes qui sont consommées par un milliard de fumeurs dans le monde. Ces cigarettes contiennent des filtres composés principalement de microplastiques appelés fibres d'acétate de cellulose.

Lorsqu'ils ne sont pas correctement éliminés, les mégots de cigarettes sont décomposés par des facteurs tels que la lumière du soleil et l'humidité et libèrent des microplastiques, des métaux lourds et de nombreux autres produits chimiques, ce qui a un impact sur la santé et les services des écosystèmes.

Les mégots de cigarettes sont également les déchets plastiques les plus courants sur les plages, rendant les écosystèmes marins plus sensibles aux fuites de microplastiques.

Lorsqu'ils sont ingérés, les produits chimiques dangereux contenus dans les microplastiques provoquent une mortalité à long terme chez les organismes marins, notamment les oiseaux, les poissons, les mammifères, les plantes et les reptiles.

Ces microplastiques entrent dans la chaîne alimentaire et sont associés à de graves impacts sur la santé humaine, qui peuvent inclure des modifications de la génétique, du développement cérébral, des taux de respiration et plus encore.

Unsplash/Brian Yurasits Lorsqu'ils sont jetés de manière inappropriée, les mégots de cigarettes constituent une forme de pollution plastique qui peut nuire à la vie marine et empoisonner les eaux.

Une campagne parlante

Par le biais d'une vaste campagne sur les médias sociaux, le partenariat visera à impliquer les influenceurs, les ambassadeurs de bonne volonté du PNUE et les jeunes champions de la Terre pour sensibiliser aux problèmes liés aux microplastiques.

Il mènera également des plaidoyers politiques, en s'appuyant sur l'expertise du secrétariat de la CCLAT de l'OMS.

L’initiative compte notamment mettre en exergue la récente directive de l'Union européenne exigeant que tous les produits du tabac avec des filtres en plastique soient clairement étiquetés, afin d’encourager les citoyens à plaider pour des changements similaires au niveau mondial.

Le partenariat est facilité par la campagne Clean Seas du PNUE - une coalition mondiale composée de 63 pays qui se consacrent à l'élimination de la pollution plastique marine. Il associe l'expérience du secrétariat de la CCLAT de l'OMS sur les aspects des produits du tabac liés à la santé et à la politique publique aux recherches et aux actions de sensibilisation du PNUE sur la pollution plastique.

Le Secrétariat de la CCLAT de l'OMS possède l'expertise technique de l'impact des produits du tabac non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur l'environnement.

La santé humaine est intrinsèquement liée à celle de notre planète

« En réunissant l'expertise du PNUE et du Secrétariat de la CCLAT de l'OMS dans le cadre de l'activation de Clean Seas sur les microplastiques, nous voulons souligner à quel point notre santé est intrinsèquement liée à celle de notre planète », a déclaré le chef du service de plaidoyer public du PNUE, Atif Butt.

Pour Clean Seas et le Secrétariat de la Convention antitabac de l'OMS, ce partenariat marque un premier pas important vers la résolution des impacts critiques sur la santé et l'environnement des microplastiques dans les filtres de cigarettes.

Les deux entités se sont engagées à permettre « un changement significatif sur les microplastiques » en sensibilisant au problème des plastiques cachés dans les cigarettes.

« Je vous invite tous à vous joindre à cette campagne. Faisons tous notre part pour que nos mers et notre océan - ainsi que tous leurs habitants - soient protégés pour les générations futures », a déclaré la cheffe du Secrétariat de la CCLAT de l'OMS, Adriana Blanco Marquizo.