L'IGNITE Food Systems Challenge est une initiative unique en son genre qui vise à soutenir les start-ups, les petites et moyennes entreprises (PME) et les coopératives rwandaises afin qu'elles puissent développer leurs solutions et contribuer à l'économie tout en comblant les différentes lacunes du système alimentaire.

L’initiative intervient à un moment où l'insécurité alimentaire s'aggrave dans la région en raison des effets conjugués de la montée des conflits, du changement climatique, des catastrophes naturelles telles que les sécheresses, les inondations, les criquets, et la pandémie de Covid-19.

Un soutien technique et financier

« Le plus grand défi pour de nombreux entrepreneurs d'Afrique de l'Est n'est pas seulement l'accès au financement, mais aussi le soutien technique qui fait avancer leurs concepts. Grâce au soutien généreux de l'USAID, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d'atteindre de nombreux entrepreneurs brillants et talentueux de la région qui auraient pu être laissés pour compte », a déclaré le responsable du centre d'innovation IGNITE du PAM pour l'Afrique de l'Est, Jérémie Pigé.

L'initiative, qui est également soutenue par le Bureau des affaires humanitaires de l'USAID (BHA) et du ministère danois des Affaires étrangères, offrira un soutien technique et un soutien financier d'un montant total de 300.000 dollars.

Les entreprises sélectionnées auront la possibilité de recevoir une subvention pouvant aller jusqu'à 50.000 dollars ainsi qu'un soutien à l'accélération pendant 6 mois, y compris des connexions avec des experts, des mentors et des partenaires, et d'autres aides sur mesure pour combler les lacunes de l'entreprise.

© PAM/Fredrik Lerneryd Une agricultrice rwandaise tient une poignée de haricots après la récolte.

IGNITE Food Systems Challenge fournira également un soutien sur mesure aux entrepreneurs locaux pour qu'ils puissent avoir un impact sur le système alimentaire.

« Les entreprises feront l'objet d'un diagnostic au début du programme et pourront co-concevoir leur propre parcours d'accélération, en indiquant le soutien dont elles ont besoin, qu'il s'agisse de coaching, de soutien par les pairs ou de soutien par des experts tels que des services juridiques ou comptables, entre autres », a affirmé le Directeur général d'Impact Hub Kigali, Mafer Betancourt.

L’innovation pour atteindre la faim zéro

Le programme recherche des solutions innovantes qui contribuent à la sécurité alimentaire dans des domaines tels que la résilience aux chocs et au stress, l'accès à des aliments sûrs et nutritifs, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement alimentaire, l'autonomisation des petits exploitants agricoles et l'avancement de la sécurité alimentaire pour tous.

Il aura un impact sur la promotion de l'innovation dans les systèmes alimentaires et fera progresser les efforts pour atteindre la faim zéro dans le monde.

L’appel à candidatures sera clôturé le 04 février 2022.