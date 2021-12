« Personne ne doit s'attendre à des miracles ou à des solutions rapides - le chemin à parcourir sera nécessairement progressif. Mais j'espère que cette année à venir, nous pourrons travailler sur des mesures concrètes en vue de la mise en œuvre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité », a-t-il déclaré.

Cette résolution, adoptée en décembre 2015, trace une feuille de route pour un processus de paix en Syrie, où une décennie de guerre a tué plus de 350 000 personnes.

Blocage stratégique

Six ans plus tard, elle reste « regrettablement loin » d'être mise en œuvre, a déclaré M. Pedersen. « Mais je pense qu'il existe des possibilités de progrès qui doivent être explorées en 2022 », a-t-il ajouté.

Une « impasse stratégique » se poursuit sur le terrain depuis 21 mois, a-t-il dit, « rendant de plus en plus évident qu'aucun acteur ou groupe d'acteurs existant ne peut déterminer l'issue du conflit, et qu'une solution militaire reste une illusion ».

En outre, toutes les parties sont confrontées à des risques et des coûts graves « en essayant simplement de s'en tenir à un statu quo inacceptable », a-t-il souligné, en particulier compte tenu de facteurs tels que les souffrances et les déplacements continus, l'effondrement économique, la division de facto du pays et les dangers d'une nouvelle escalade.

« Le statu quo comporte de nombreux dangers, et il serait insensé de se contenter de gérer une impasse inacceptable et qui se détériore », a déclaré M. Pedersen.

« De même, les réalités auxquelles sont confrontées toutes les parties devraient favoriser un intérêt pour le compromis et ouvrir des possibilités d'avancées concrètes sur le plan politique », a-t-il fait valoir.

© UNICEF/Delil Souleiman Les femmes, les enfants et les autres groupes vulnérables sont plus susceptibles de voir leurs droits fondamentaux affectés par des sanctions unilatérales.

Un engagement de grande envergure

L'envoyé des Nations unies a indiqué qu'il mettait en avant cette dynamique dans tous ses engagements avec ceux qui peuvent aider à mettre fin aux combats.

« Chaque mois qui passe, j'ai senti une prise de conscience plus large qu'auparavant du fait que des mesures politiques et économiques sont nécessaires - et qu'elles ne peuvent vraiment se produire qu'ensemble - étape par étape, pas à pas », a-t-il déclaré.

M. Pedersen a récemment rencontré le gouvernement syrien à Damas, ainsi que les ministres des affaires étrangères de la région. Il a également informé les émissaires américains, européens, arabes et turcs lors de leur rencontre à Bruxelles.

Surmonter la méfiance

« Le sentiment que je retire de tous ces engagements est qu'il existe encore une grande méfiance de part et d'autre », a-t-il déclaré. « Néanmoins, il existe un intérêt suffisant de toutes les parties pour tester ce qui pourrait être possible via un processus politique plus large », a-t-il ajouté.

Pour approfondir cette question, M. Pedersen a consulté de hauts responsables des principales parties prenantes syriennes et internationales. Jusqu'à présent, des entretiens ont eu lieu à Genève avec la Russie, l'Union européenne, la Turquie et le Qatar. Des consultations avec d'autres participants sont également prévues.

« Permettez-moi de rappeler ici que si la solution politique en Syrie doit être détenue et dirigée par les Syriens, de nombreuses questions ne sont pas uniquement entre les mains des Syriens. En outre, nous avons vu que lorsque les principales parties prenantes travaillent ensemble, avec des étapes mutuelles, sur des questions d'intérêt commun, au moins quelques progrès ont été possibles », a-t-il déclaré.

Le point sur le Comité constitutionnel

Dans le même temps, M. Pederson reste « activement engagé » pour que le comité constitutionnel syrien se réunisse à nouveau, tout en rencontrant des représentants de la société civile, notamment des membres du conseil consultatif des femmes.

Le comité constitutionnel est composé d'un nombre égal de représentants du gouvernement syrien, de l'opposition et de la société civile, le « tiers moyen ».

Un processus de rédaction a été entamé lors de sa dernière réunion, qui s'est tenue en octobre à Genève, mais il s'est terminé sans consensus sur la manière d'aller de l'avant.

M. Pedersen a déclaré qu'il était important que les délégations ne se contentent pas de présenter des textes, mais qu'elles soient prêtes à s'engager à les réviser, à la lumière des discussions tenues ces dernières semaines à Damas et à Istanbul.

« Pour être clair : je suis prêt à convoquer une septième session du Comité constitutionnel à Genève dès que les accords seront en place. Et une fois qu'ils le seront, nous informerons bien sûr la société civile du tiers moyen en vue de la préparation d'une septième session ».

Une aide humanitaire transversale

Pendant ce temps, l'ONU continue de fournir de l'aide à des millions de Syriens, dans un environnement opérationnel complexe.

Le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a indiqué que deux convois transversaux ont été déployés dans le nord-ouest du pays. Le dernier a eu lieu il y a quelques jours, et ensemble ils ont transporté de la nourriture et d'autres fournitures pour environ 80 000 personnes. Un autre est prévu en janvier.

« Grâce à nos négociations d'accès, nous avons pu identifier des solutions acceptables pour toutes les parties, mais un accord doit être trouvé pour savoir qui serait impliqué dans la conduite des convois transversaux, et qui serait autorisé à distribuer l'aide », a-t-il déclaré.

Des opérations soutenues sont nécessaires

Une équipe locale du Programme alimentaire mondial (PAM) a également commencé à distribuer de la nourriture jeudi dernier par le biais d'un mécanisme nouvellement établi, et les Nations Unies continueront à faire pression pour que ces distributions se poursuivent.

M. Griffiths a déclaré que ces premiers progrès doivent se traduire par des opérations humanitaires plus prévisibles et plus durables.

« Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter ces convois transfrontaliers - convoi une fois par mois, livraison chaque semaine. Et j'appelle toutes les parties à faciliter, à aider, et à ne pas bloquer la mise en œuvre de notre plan ».

Avec l'hiver qui s'installe, des millions de Syriens se préparent à un froid intense, y compris les personnes déplacées contraintes de vivre, pour l'instant, sous des tentes.

« Et j'ai le regret de dire que l'opération humanitaire ne dispose tout simplement pas de fonds suffisants pour fournir les abris de base, le chauffage et les vêtements chauds à tous ceux qui en ont besoin », a déclaré M. Griffiths au Conseil.

« Comme je le dis, nous manquons à nos responsabilités envers le peuple syrien », a-t-il souligné.