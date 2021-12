Covid-19 : seuls neufs pays de la Méditerranée orientale ont entièrement vacciné au moins 40 % de leur population (OMS)

Seuls neuf pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont déjà atteint l’objectif de fin d’année et ont entièrement vacciné au moins 40 % de leur population. Cependant, 6 pays restent sous la barre des 10% de couverture, souligne le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, sans indiquer ces pays.

L’Agence sanitaire mondiale de l’ONU estime que l’inégalité vaccinale en Méditerranée orientale est « une occasion manquée de protéger les gens contre des maladies graves et la mort ».

« Comme une quantité beaucoup plus importante de vaccins a été livrée maintenant, nous devons nous assurer que ce vaccin se retrouve dans les bras de ceux qui en ont besoin », a déclaré le Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

Plus de 500 millions doses de vaccin administrées en Méditerranée orientale

A la date du 16 décembre 2021, plus de 8.337 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le monde dont plus de 500 millions de sérums dans la Région de la Méditerranée orientale. Selon l’OMS, il s’agit d’une moyenne de 65 doses pour 100 habitants.

« Cependant, les pays à revenu intermédiaire supérieur et élevé ont administré environ deux fois plus de doses (92 à 152 doses/100 habitants) que les pays à revenu intermédiaire inférieur et faible (39 à 79 doses/100 habitants) », a précisé l’OMS.

Après des contraintes initiales d’approvisionnement plus tôt dans l’année, l’OMS note que davantage de doses de vaccins sont maintenant disponibles. A la date du 14 décembre, l’OMS et ses partenaires avaient contribué à la livraison de 140 millions de doses de vaccin à 21 pays de la Région par le biais du mécanisme COVAX.

Près de 272 millions de cas confirmés de Covid-19 ont été répertoriés dans le monde, dont 5.331.019 décès. La Méditerranée orientale signale près de 17 millions de cas dont 312.947 morts liés au nouveau coronavirus.