Les gouvernements promettent plus d'un milliard de dollars pour soutenir le travail du HCR pour 2022

Un montant supplémentaire de 808 millions de dollars a été promis pour les programmes du HCR en 2023 et au-delà, a précisé mardi l’agence onusienne.

« Je remercie tous nos donateurs pour ce vote de confiance. Ce financement est vital pour soutenir les réfugiés, les déplacés internes et les apatrides. L'engagement ferme signale également la solidarité avec les communautés et les pays qui les accueillent », a déclaré Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, cité dans un communiqué de presse.

« Bien que ce financement soit crucial, je crains qu'il ne soit pas suffisant compte tenu des défis croissants que nous prévoyons en 2022 et des besoins des personnes déplacées, en grande partie dus aux conflits, au changement climatique et à la Covid-19 – trois fléaux que le monde n'a pas réussi à arrêter », a-t-il ajouté. « Nous aurons besoin d'une plus grande action dans ces domaines si nous voulons tourner la page d'une période désastreuse de prolifération de la violence, de la maladie et de la misère ».

M. Grandi a fait mardi matin un exposé par visioconférence devant les membres du Conseil de sécurité.

Nombre record de personnes déplacées de force

L'Appel global 2022 du HCR couvre des opérations dans 136 pays et territoires et est basé sur un budget approuvé de 8,994 milliards de dollars. Près de la moitié de ce montant reflète le coût des interventions d'urgence en aidant un nombre record de personnes déplacées de force, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que les millions de personnes qui ont fui leur foyer dans des endroits tels que l'Afghanistan, l'Éthiopie, le Myanmar, le Venezuela.

En réponse à ces crises et à d'autres, les activités clés du HCR en 2022 se concentrent sur la protection des réfugiés et des enfants, la préparation aux situations d'urgence et les articles de secours pour un déploiement urgent, l'aide en espèces pour les plus vulnérables, la santé et la sécurité alimentaire, la prévention et la réponse à la violence sexiste. Elles concernent aussi l’eau et l’assainissement, le soutien nutritionnel, les abris, l’éducation, les moyens de subsistance, l’énergie propre et la protection de l'environnement ainsi que le soutien aux apatrides.

Malgré la tendance à la hausse continue des déplacements forcés - il y avait 84 millions de personnes déplacées de force au début de 2021 - il y a quelques lueurs d'espoir.

Des progrès dans l'inclusion des réfugiés

Des progrès ont également été réalisés dans l'inclusion des réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides dans les systèmes nationaux de santé, d'éducation et de protection sociale, malgré l'impact de la pandémie. Les gouvernements ont pris des engagements à cette fin par le biais du Pacte mondial sur les réfugiés. « En plus de l'aide humanitaire, il est important que la communauté internationale s'appuie sur les progrès réalisés au cours des dernières années et fournisse encore plus d'aide au développement bilatéral aux pays et aux communautés accueillant un grand nombre de réfugiés », a déclaré M. Grandi.

Le HCR a également constaté une augmentation du nombre de places de réinstallation de réfugiés mises à disposition par les États et une réouverture des voies pour le travail, les études et le regroupement familial. Encouragé par certaines mesures visant à mettre fin à l'apatridie, le HCR intensifie ses efforts pour mettre fin à ce vide juridique inutile que subissent des millions de personnes.

Les contributions volontaires constituent la quasi-totalité du financement du HCR. En plus des promesses reçues aujourd'hui des gouvernements donateurs, les représentants des partenaires nationaux du secteur privé du HCR se sont engagés à contribuer à hauteur de 315 millions de dollars supplémentaires pour 2022.