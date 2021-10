La hausse de la production de combustibles fossiles est en décalage avec les ambitions climatiques

C’est ce qu’indique le rapport 2021 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de production de gaz et de pétrole (Production Gap Report 2021), dont la rédaction a été assurée par des instituts de recherche de premier plan et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

Au cours des deux prochaines décennies, les gouvernements prévoient collectivement une augmentation de la production mondiale de pétrole et de gaz et seulement une faible diminution de la production de charbon. Dans l’ensemble, leurs plans et leurs projections prévoient une augmentation de la production mondiale totale de combustibles fossiles au moins jusqu’en 2040, créant ainsi un « écart de production » qui ne cesse de se creuser.

« Tout le monde peut témoigner des effets dévastateurs du changement climatique. Il est encore temps de limiter le réchauffement à long terme à 1,5°C, mais cette opportunité s’amenuise rapidement », affirme Inger Andersen, Directrice exécutive du PNUE.

« Lors de la COP26 et au-delà, les gouvernements du monde doivent se mobiliser et prendre des mesures rapides et immédiates pour combler l’écart de production en matière de combustibles fossiles et assurer une transition juste et équitable. L’ambition climatique, c’est cela », a-t-elle ajouté en référence à la Conférence des Nations Unies sur le climat prévue à Glasgow le mois prochain.

Un long chemin à parcourir

Le rapport présente les profils de 15 grands pays producteurs de combustibles fossiles : l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la Norvège, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces profils démontrent que la plupart de ces gouvernements continuent d’apporter un soutien politique important à la production de combustibles fossiles.

Réagissant au rapport, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a noté que « les annonces récentes des plus grandes économies du monde visant à mettre fin au financement international du charbon constituent une étape indispensable dans l'élimination progressive des combustibles fossiles ».

« Mais, comme le montre ce rapport, le chemin à parcourir pour parvenir à un avenir énergétique propre est encore long. Il est urgent que tous les financeurs publics restants ainsi que les financeurs privés, y compris les banques commerciales et les gestionnaires d'actifs, transfèrent leurs financements du charbon vers les énergies renouvelables afin de promouvoir la décarbonisation complète du secteur de l'électricité et l'accès aux énergies renouvelables pour tous », a-t-il ajouté.

Pour le principal auteur du rapport, Ploy Achakulwisut, « la recherche est claire : la production mondiale de charbon, de pétrole et de gaz doit commencer à diminuer immédiatement et fortement pour être compatible avec la limitation du réchauffement à long terme à 1,5°C».

Le rapport est produit par le Stockholm Environment Institute (SEI), l’Institut international du développement durable (IIDD), l’Institut de développement d’outre-mer (ODI), E3G et le PNUE. Des dizaines de chercheurs issus de nombreuses universités, de groupes de réflexion et d’autres organismes de recherche ont contribué à l’analyse et à l’examen nécessaires pour constituer ce rapport.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :