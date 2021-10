Afghanistan : l’ONU salue la décision des Talibans de reprendre la campagne de vaccination contre la polio

La campagne de vaccination au porte-à-porte, une première en trois ans, cible 3,3 millions d’enfants qui n’ont pas pu être atteints lors des campagnes précédentes, principalement à cause des talibans. Une deuxième campagne nationale de vaccination contre la polio a également été convenue et sera synchronisée avec la propre campagne de vaccination contre la polio du Pakistan prévue en décembre.

« C’est un pas extrêmement important dans la bonne direction », a déclaré Dapeng Luo, Représentant de l’OMS en Afghanistan, rappelant que « des doses multiples de vaccin antipoliomyélitique oral offrent la meilleure protection ».

Avec un seul cas de poliovirus sauvage signalé à ce jour en 2021, l’Afghanistan a une occasion extraordinaire d’éradiquer la polio. Pour l’ONU, il est essentiel de relancer la vaccination contre la poliomyélite maintenant pour prévenir toute résurgence importante de la maladie dans le pays et atténuer le risque de transmission transfrontalière et internationale.

Le résultat d’un dialogue de haut niveau en cours entre l’ONU et les Talibans

« Nous sommes donc heureux de constater qu’une autre campagne est prévue avant la fin de cette année. Un accès durable à tous les enfants est essentiel pour mettre définitivement fin à la polio. Cela doit rester une priorité absolue », a ajouté M. Luo.

Une dose supplémentaire de vitamine A sera également fournie aux enfants âgés de 6 à 59 mois au cours de la prochaine campagne. « Cette décision va nous permettre de faire un pas de géant dans les efforts d’éradication de la polio », a affirmé Hervé Ludovic De Lys, Représentant de l’UNICEF en Afghanistan. « Pour éliminer complètement la polio, chaque enfant dans chaque foyer à travers l’Afghanistan doit être vacciné, et avec nos partenaires, c’est ce que nous nous efforçons de faire », a-t-il ajouté.

Cette décision est le résultat d’un dialogue de haut niveau en cours entre les Nations Unies et les dirigeants talibans pour répondre rapidement et de toute urgence aux besoins sanitaires de la population afghane. « C’est non seulement une victoire pour l’Afghanistan, mais aussi pour la région, car cela ouvre une voie réelle vers l’éradication du poliovirus sauvage », a déclaré le Dr Ahmed Al Mandhari, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

UNICEF/Celeste Hibbert Des enfants du sud de l'Afghanistan ont été vaccinés contre la poliomyélite par un agent de santé gouvernemental, avec le soutien de l'UNICEF et de l'OMS.

Le défi de la sécurité des agents de santé

Le système de santé global de l’Afghanistan reste vulnérable. Pour atténuer le risque d’une augmentation des maladies et des décès, toutes les parties ont convenu de la nécessité de lancer immédiatement des campagnes de vaccination contre la rougeole et la Covid-19. Cette campagne antipolio sera complétée par d’autres activités de proximité qui permettront de commencer de toute urgence à administrer d’autres vaccins vitaux dans le cadre du programme national élargi de vaccination.

Nous devons tous nous assurer que la campagne de vaccination se déroule sans perturbations et qu’elle touche tous les enfants, en particulier ceux qui n’ont jamais été vaccinés, George Laryea-Adjei, Directeur régional de l’UNICEF pour l’Asie du Sud.

Mais la sécurité des agents de santé reste « une préoccupation majeure pour cette campagne de vaccination ». L’OMS et l’UNICEF appellent donc les autorités et les dirigeants communautaires à tous les niveaux à respecter et à faire respecter la neutralité des interventions sanitaires et à garantir un accès sans entrave aux enfants, maintenant et pour les campagnes futures.

« Nous devons tous nous assurer que la campagne de vaccination se déroule sans perturbations et qu’elle touche tous les enfants, en particulier ceux qui n’ont jamais été vaccinés. C’est le seul moyen de protéger les enfants d’Afghanistan et du Pakistan contre ce terrible virus », a d’ailleurs insisté George Laryea-Adjei, Directeur régional de l’UNICEF pour l’Asie du Sud.

Par ailleurs, les dirigeants talibans ont exprimé leur volonté d’inclure les femmes en première ligne et d’assurer la sécurité de tous les agents de santé dans tout le pays, ce qui est une condition préalable essentielle à la mise en œuvre des campagnes de vaccination contre la polio.