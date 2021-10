Les enseignants sont au cœur de la relance de l'éducation (UNESCO)

Tel est le message clé de la Journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre sous le thème : « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». Cette journée mondiale de mobilisation appelle les gouvernements et la communauté internationale à se focaliser sur les enseignants et les défis auxquels leur profession fait face, ainsi qu'à partager des politiques efficaces et prometteuses.

« Nous rendons aujourd’hui hommage au dévouement et au courage exceptionnels des enseignants, ainsi qu’à leur capacité d’adaptation et d’innovation dans des conditions très difficiles et très incertaines. Ils sont au cœur des efforts menés à l’échelle mondiale pour la reprise de l’éducation et sont indispensables à l’accélération des progrès visant à faire bénéficier chaque apprenant d’une éducation inclusive, équitable et de qualité, quelles que soient les circonstances. », soulignent dans une déclaration conjointe les organisateurs de la Journée mondiale des enseignants, la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, la Directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore, le Directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, et le Secrétaire général de l'Internationale de l'Éducation, David Edwards.

« Il est temps désormais de reconnaître le rôle exceptionnel que jouent les enseignants et de leur accorder la formation, le perfectionnement professionnel, le soutien et les conditions de travail dont ils ont besoin pour déployer leur talent. La reprise de l’éducation ne pourra aboutir que si elle est conduite main dans la main avec les enseignants, c’est-à-dire en leur donnant la parole et la possibilité de participer à la prise de décisions », ont-ils ajouté.

Les écoles encore fermées dans 17 pays

Alors qu'au 30 septembre les écoles ont totalement rouvert dans 115 pays, elles n’ont que partiellement rouvert dans 50 pays et restent complètement fermées dans 17 autres. Ces chiffres montrent à la fois la nécessité de prendre en compte la santé et le bien-être des enseignants à mesure que les écoles réouvrent, mais aussi de permettre une formation professionnelle continue pour intégrer et utiliser les technologies éducatives.

Selon les études de l'UNESCO, 71% des pays ont donné la priorité aux enseignants dans leurs campagnes de vaccination, mais seulement 19 pays les ont inclus dans la première phase de ces campagnes, tandis que 59 ne leur ont pas donné la priorité dans leur stratégie de vaccination.

OIT/Marcel Crozet Une enseignante en France se connecte à distance avec ses élèves pendant la pandémie de Covid-19.

Soutenir les enseignants dans la transition vers l'enseignement hybride et à distance

Les perturbations de l'éducation causées par la crise de la Covid-19 ont révélé le rôle crucial des enseignants dans la continuité pédagogique. Ils ont été au cœur de la réponse éducative, qu’il s’agisse de tirer parti des nouvelles technologies de façon créative, d’apporter un soutien socio-émotionnel à leurs élèves ou de fournir à ceux qui étaient en difficulté des kits de matériel pédagogique à emmener chez eux.

Mais cette crise a également mis en lumière les défis majeurs auxquels la profession enseignante est confrontée, notamment le manque de formation pour l’enseignement en ligne et l'apprentissage à distance, une charge de travail accrue en raison des cours donnés en demi-groupes, de l'enseignement hybride ainsi que les questions de santé et de sécurité au travail.

Ainsi selon le sondage mondial réalisé en 2021 par l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale et l'OCDE publié en juillet dernier, seulement 40% des pays en 2020 ont formé les trois quarts de leurs enseignants, aux méthodes d'enseignement à distance et à l'usage efficace des nouvelles technologies.

De plus, seulement six pays sur dix ont fourni aux enseignants un perfectionnement professionnel pour qu’ils puissent apporter un soutien psychologique et émotionnel. Et à peine plus de la moitié des pays (58%) ont fourni aux enseignants des programmes prévus pour l'apprentissage à distance, tandis que 42% d’entre eux leur ont fourni des outils informatiques et une connexion Internet.

Placer les enseignants au cœur de la relance de l'éducation nécessite de renforcer leurs effectifs dans certains pays. Ainsi, 31% des 103 pays ont recruté des enseignants supplémentaires en prévision de la réouverture des écoles. Cependant, les écarts mondiaux restent considérables. Au total, 69 millions d'enseignants supplémentaires seraient nécessaires à travers le monde pour assurer l'enseignement primaire et secondaire d'ici à 2030 (ODD 4.1). Selon les prévisions, l’Afrique subsaharienne devra recruter 15 millions d'enseignants du primaire et du secondaire d'ici 2030.