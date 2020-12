Vaccins contre la Covid-19 : les enseignants doivent être une priorité, selon l’UNICEF

« La pandémie de Covid-19 a fait des ravages dans l’éducation des enfants du monde entier. La vaccination des enseignants est une étape essentielle pour la remettre sur les rails », a-t-elle affirmé dans un communiqué de presse.

L’agence onusienne demande que les enseignants soient « prioritaires pour recevoir le vaccin contre la Covid-19, une fois que les personnels de santé en première ligne et les populations à haut risque seront vaccinés ».

« Cela aidera à protéger les enseignants contre le virus, leur permettra d’enseigner en personne et, en définitive, aidera à garder les écoles ouvertes », a fait valoir la Directrice exécutive de l’UNICEF.

Pour l’agence onusienne, il s’agit certes « de décisions difficiles imposant des compromis difficiles », « mais ce qui ne devrait pas être difficile, c’est la décision de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver l’avenir de la prochaine génération ». Et pour l’UNICEF, cela commence « par la sauvegarde de ceux en charge de leur ouvrir la voie vers cet avenir ».

A ce sujet, l’UNICEF rappelle qu’au pic de la première vague de la pandémie fin avril, « les fermetures d’écoles ont perturbé l’apprentissage de près de 90% des élèves du monde entier ».

L’agence onusienne estime qu’il existe toujours une hypothèse non étayée selon laquelle la fermeture des écoles pourrait ralentir la propagation de la maladie, malgré les preuves de plus en plus nombreuses que les écoles ne sont pas un facteur principal de transmission communautaire.

Pour l’UNESCO et l’Internationale de l’éducation aussi les enseignants sont prioritaires

En conséquence, alors que les cas explosent dans de nombreux pays du monde, l’UNICEF déplore dans son communiqué qu’aujourd’hui des classes restent fermées. Depuis le 1er décembre, « près d’un écolier sur 5 dans le monde, soit 320 millions d’enfants, est privé de salle de classe ».

De plus, « les conséquences d’une absence ou d’une perturbation prolongée dans l’éducation sont lourdes, en particulier pour les plus marginalisés. Plus les enfants restent longtemps hors du parcours scolaire, moins ils ont de chances d’y revenir et plus il est difficile pour leurs parents de reprendre le travail », a averti la cheffe de l’UNICEF.

OIT/Marcel Crozet Une enseignante en France se connecte à distance avec ses élèves pendant la pandémie COVID-19.

Lundi déjà, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Internationale de l’éducation ont appelé les gouvernements à inclure les enseignants dans les groupes prioritaires pour la vaccination contre la Covid-19, rappelant leur rôle sur « la ligne de front » durant la pandémie du coronavirus.

Dans un appel conjoint sur les réseaux sociaux, la Directrice générale de l’agence onusienne en charge de l’éducation basée à Paris, Audrey Azoulay, et David Edwards, le Secrétaire général de l'Internationale de l'éducation, fédérant des organisations nationales de personnels de l’éducation, soulignent le travail crucial des enseignants et autres personnels des écoles, pour les élèves et pour les sociétés au sens large.

« Les écoles sont irremplaçables. La réouverture des écoles et des établissements d’enseignement en toute sécurité et leur maintien le plus longtemps possible est un impératif », ont-ils ajouté.

Dans ces conditions, ils ont appelé « à ce que les personnels des établissements d’enseignement soient considérés comme un groupe prioritaire, sans remettre en question des décisions concernant d’autres groupes prioritaires ».