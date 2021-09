En visite en Afghanistan, le chef de l’humanitaire de l’ONU rencontre des dirigeants talibans

M. Griffiths a rencontré le mollah Baradar et des dirigeants des Talibans dans la capitale Kaboul pour discuter avec les autorités des questions humanitaires, a précisé le Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans une déclaration à la presse.

Lors de cette réunion, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies « a réitéré l'engagement de la communauté humanitaire à fournir une assistance humanitaire et une protection impartiales et indépendantes à des millions de personnes dans le besoin », a-t-il ajouté.

M. Griffiths a aussi souligné « le rôle essentiel des femmes dans l'acheminement de l'aide et a appelé toutes les parties à garantir leurs droits, leur sécurité et leur bien-être ». Il a appelé à protéger tous les civils – en particulier les femmes, les filles et les minorités – à tout moment. Le chef de l’humanitaire de l’ONU a exprimé sa solidarité avec le peuple afghan.

De leur côté, les autorités afghanes ont promis que la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire, ainsi que l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin, seront garantis et que les travailleurs humanitaires – hommes et femmes – se verront garantir la liberté de mouvement. Elles se sont engagées à coopérer avec la communauté humanitaire pour garantir l'acheminement de l'aide au peuple afghan, a précisé M. Dujarric.

© WFP/Arete/Andrew Quilty Des sacs de céréales transportés dans un entrepôt du PAM à Kaboul en mai 2021.

Réunion ministérielle le 13 septembre à Genève

M. Griffiths devait également rencontrer - et remercier au nom des Nations Unies - des représentants d'organisations humanitaires, tant des agences des Nations Unies que des organisations non gouvernementales, qui restent opérationnelles dans le pays et ont aidé huit millions de personnes cette année, a encore dit le porte-parole.

Alors que l'Afghanistan fait face à une catastrophe humanitaire imminente, le Secrétaire général de l’ONU a convoqué une réunion ministérielle de haut niveau pour répondre aux besoins humanitaires croissants du pays. Cette réunion est prévue à Genève le 13 septembre.

« Une augmentation urgente du financement est nécessaire pour que l'opération humanitaire vitale puisse se poursuivre. L'ONU continue d'être solidaire du peuple afghan », a dit le porte-parole du Secrétaire général.

« Aujourd'hui, en Afghanistan, la moitié de la population – 18 millions de personnes – a besoin d'une aide humanitaire pour survivre. Un tiers ne sait pas d'où vient son prochain repas. Plus de la moitié de tous les enfants de moins de cinq ans sont menacés de malnutrition aiguë. Une grave sécheresse, la deuxième en quatre ans, contribuera davantage à la faim dans les mois à venir », a-t-il ajouté. « Aujourd'hui plus que jamais, le peuple afghan a besoin du soutien et de la solidarité de la communauté internationale ».