Les civils du sud de la Syrie sont « assiégés », selon la cheffe des droits de l'homme de l'ONU

« Le tableau sombre qui se dessine à Daraa al-Balad et dans d'autres quartiers souligne à quel point les civils y sont en danger, exposés de manière répétée aux combats et à la violence, et en fait assiégés », a déclaré Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l'homme.

La seule voie de sortie de la ville étant sous le contrôle strict du gouvernement, les chars roulent dans les rues et les habitants sont confrontés à des postes de contrôle et à des restrictions de mouvement tandis que leurs biens sont saisis et volés, a-t-elle ajouté.

Assaut militaire

Avec l'escalade des hostilités entre les forces gouvernementales et les groupes armés à la fin du mois de juillet, des bombardements et des tirs d'artillerie ont frappé les zones résidentielles.

Cette situation fait suite à des semaines de tension croissante, au cours desquelles le gouvernement a imposé un contrôle plus strict des routes entrant et sortant du quartier de Daraa al-Balad, ancien bastion de l'opposition, et d'autres zones, afin de faire pression sur les groupes armés pour qu'ils se rendent, remettent leurs armes et se déplacent vers le nord.

Plus récemment, elles n'ont autorisé que les piétons à sortir de Daraa al-Balad par la route al-Saraya, en les soumettant à des contrôles de sécurité stricts, selon le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies (HCDH).

Les forces gouvernementales ont également stationné des chars dans des zones résidentielles afin de renforcer leurs positions militaires à Daraa al-Balad.

« Je rappelle aux parties au conflit les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, en particulier en ce qui concerne la protection des civils, et en vertu du droit international des droits de l'homme », a déclaré la cheffe des droits de l'homme de l'ONU.

« Des chars dans des zones résidentielles et un poste de contrôle installé dans une maison, suggèrent fortement que les précautions nécessaires ne sont pas prises », a-t-elle ajouté.

La riposte

Des membres de groupes d'opposition armés ont lancé des contre-attaques dans plusieurs zones du gouvernorat rural de Daraa, et auraient capturé des dizaines de soldats gouvernementaux.

Selon le bureau des droits de l'ONU, il s'agit de la confrontation la plus grave depuis 2018, lorsque les forces gouvernementales ont établi leur contrôle sur Daraa à la suite de divers accords de réconciliation négociés par la Russie.

Un nombre croissant de victimes

Pendant ce temps, au milieu d'une flambée de violence la semaine dernière, le HCDH a documenté au moins huit décès de civils par des frappes au sol signalées par les forces gouvernementales et les groupes armés.

Parmi les personnes tuées figurent cinq membres d'une famille dont la maison a été touchée dans la ville d'al-Yaduda, dans la région rurale occidentale de Daraa.

Le HCDH a indiqué qu'au moins un obus de mortier lancé par des individus armés non identifiés a touché et endommagé l'hôpital national de Daraa, à Daraa al-Mahatta.

Alors que les comptes sont réglés et que les contrôles se déplacent à l'intérieur des zones, le bureau des droits de l'homme de l'ONU continue de documenter des assassinats ciblés, dont au moins 101 civils de janvier au 31 juillet.

Pour montrer à quel point la situation sécuritaire est tendue et dangereuse dans le gouvernorat de Daraa, le HCDH a déclaré que la plupart des personnes ont été tuées par des auteurs non identifiés lors de fusillades en voiture.

Saisies

Parmi les autres incidents confirmés par le bureau des droits de l'ONU, les forces gouvernementales ont saisi et occupé plusieurs maisons privées dans les zones de Shamal al-Khat, al-Panorama et al-Sabeel à Daraa al-Mahatta, expulsant les occupants sans leur permettre de prendre leurs biens.

Ces forces ont également volé de l'argent, des téléphones portables et des ordinateurs portables lors de perquisitions dans au moins neuf maisons privées les 30 et 31 juillet à Daraa al-Mahatta.

Depuis le 28 juillet, le HCDH a déclaré qu'au moins 18 000 civils ont fui Daraa al-Balad - beaucoup vers la ville de Daraa elle-même et les zones voisines, dont plusieurs centaines de personnes réfugiées dans des écoles de Daraa al-Mahatta.

« Il faut un cessez-le-feu immédiat pour soulager les souffrances des civils à Daraa », a insisté la Haut-Commissaire.

« Je demande également aux parties au conflit d'autoriser et de faciliter un accès rapide et sans entrave à l'aide humanitaire », a-t-elle ajouté.