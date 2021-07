Les décès dus à la Covid-19 en Afrique ont augmenté de plus de 40% par rapport à la semaine précédente (OMS)

Le nombre de décès est passé à 6.273 au cours de la semaine se terminant le 11 juillet 2021, contre 4.384 décès la semaine précédente. L'Afrique est désormais à moins de 1% du pic hebdomadaire atteint en janvier lorsque 6.294 décès ont été enregistrés. La Namibie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie représentaient 83% des nouveaux décès enregistrés la semaine dernière. Le taux de létalité du continent, qui correspond à la proportion de décès parmi les cas confirmés, s'élève actuellement à 2,6% contre une moyenne mondiale de 2,2%.

Les cas de Covid-19 ont augmenté pendant huit semaines consécutives, dépassant les 6 millions le 13 juillet 2021. Au cours du mois dernier, l'Afrique a enregistré 1 million de cas supplémentaires. C'est le temps le plus court qu'il a fallu jusqu'à présent pour ajouter 1 million de cas. Comparativement, il a fallu environ trois mois pour passer de 4 millions à 5 millions de cas. Cette vague de Covid-19 est la plus rapide que le continent ait connue.

Selon l’OMS, la hausse est due à la lassitude du public face aux mesures de santé clés et à une propagation accrue des variants. À ce jour, le variant Delta, qui est actuellement la plus transmissible de tous les variants, a été détecté dans 21 pays africains, tandis que le variant Alpha est présent dans 35 pays et le Beta dans 30.

« Le nombre de décès a fortement augmenté au cours des cinq dernières semaines. C'est un signe d'avertissement clair que les hôpitaux des pays les plus touchés atteignent un point de rupture », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l'Afrique. « Les systèmes de santé sous-financés dans les pays sont confrontés à une grave pénurie d'agents de santé, de fournitures, d'équipements et d'infrastructures nécessaires pour prodiguer des soins aux patients gravement malades de la Covid-19 ».

Augmenter la production d’oxygène

Les admissions à l'hôpital dans une dizaine de pays ont augmenté rapidement et au moins six pays sont confrontés à une pénurie de lits dans les unités de soins intensifs. La demande d'oxygène médical a augmenté et est maintenant estimée être 50% plus élevée qu'à la même période en 2020, mais l'offre n'a pas suivi. Une évaluation rapide de l'OMS de six pays confrontés à une résurgence a révélé que seulement 27% de l'oxygène médical nécessaire est produit.

« La priorité numéro un pour les pays africains est d'augmenter la production d'oxygène pour donner aux patients gravement malades une chance de se battre », a déclaré la Dre Moeti. « Un traitement efficace est la dernière ligne de défense contre la Covid-19 et il ne doit pas s’effondrer ».

La quantité insuffisante, le délabrement ou le mauvais entretien des usines de production ainsi que les problèmes de distribution, la pénurie de bouteilles, de personnel ou de compétences techniques font partie des obstacles à un approvisionnement adéquat en oxygène médical en Afrique.

Dans une enquête de l'OMS à laquelle 30 pays africains ont répondu, seuls 18 pays avaient inclus les corticostéroïdes dans leurs directives nationales de traitement, comme recommandé par l'OMS. Neuf pays incluent des médicaments qui ne sont pas recommandés dans le traitement de la Covid-19, tels que l'hydroxychloroquine et le lopinavir.

L'OMS travaille avec les pays pour améliorer les capacités de traitement et de soins intensifs de la Covid-19 en fournissant des conseils sur la gestion clinique et un soutien pour mettre à jour les protocoles et former les agents de santé. Avec ses partenaires, l'organisation fournit également des fournitures médicales essentielles, telles que des bouteilles d'oxygène, et a soutenu la fabrication et la réparation d'usines de production d'oxygène.

L'augmentation des cas intervient dans un contexte d'approvisionnement insuffisant en vaccins. Le continent a vacciné 52 millions de personnes depuis le début du déploiement du vaccin en mars de cette année, ce qui ne représente que 1,6% des 3,5 milliards de personnes vaccinées dans le monde. Seulement 18 millions de personnes en Afrique sont complètement vaccinées, ce qui représente 1,5% de la population du continent contre plus de 50% dans certains pays à revenu élevé.

« La double barrière de la rareté des vaccins et des défis liés au traitement compromet sérieusement l'efficacité de la réponse à la flambée de pandémie », a déclaré le Dr Moeti. « Cependant, avec les expéditions de vaccins attendues et de fortes mesures préventives, nous pouvons toujours inverser la tendance contre le virus ».