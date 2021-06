Le premier traité international contre la violence et le harcèlement entre en vigueur (OIT)

« La convention n°190 appelle les Etats Membres de l’OIT à éradiquer du monde du travail la violence et le harcèlement sous toutes leurs formes », a déclaré le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder en lançant une campagne qui cherche à promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la Convention.

L’OIT signale que la violence et le harcèlement au travail prennent des formes diverses et entraînent des dommages physiques, psychologiques, sexuels et économiques.

La Convention fournit la première définition internationale de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le sexe.

Avec la recommandation n°206, la Convention n°190 reconnaît le droit de chacun à un monde du travail « exempt de violence et de harcèlement » et offre un cadre d’action commun.

A ce jour, six pays ont ratifié la convention (n°190) sur la violence et le harcèlement : l’Argentine, l’Equateur, Fidji, la Namibie, la Somalie et l’Uruguay. Les pays l’ayant ratifiée sont juridiquement contraints par les dispositions de la convention un an après la ratification.

Selon l’OIT, depuis l’adoption de la convention, la pandémie de Covid-19 a davantage mis en relief la question du harcèlement et des violences au travail. De nombreuses formes de violence et de harcèlement liés au travail ont été signalées dans tous les pays depuis le début de l’épidémie, en particulier à l’encontre des femmes et des groupes vulnérables.

J’exhorte les pays à ratifier la convention et à contribuer à bâtir, avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, une vie professionnelle digne, sûre et saine pour tous - Guy Ryder, Directeur général de l'OIT

Le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a souligné qu’« un meilleur avenir du travail est exempt de violence et de harcèlement ».

Une semaine d’action pour susciter plus d’adhésion

Pour marquer son entrée en vigueur, l’OIT a lancé une campagne mondiale, qui se déroule du 21 au 25 juin 2021, en vue de promouvoir sa ratification et sa mise en œuvre.

La campagne a également pour but d’expliquer en termes simples ce qu’est la convention, les questions qu’elle couvre et la manière dont elle cherche à combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.

La semaine d’action appelle les Etats à renouveler leur engagement à ratifier et mettre en œuvre la convention.

Après la semaine d’action, l’OIT publiera un guide destiné à aider les mandants et les autres parties prenantes à promouvoir et mettre en œuvre la convention et la recommandation.

Le guide couvre les principes fondamentaux et les mesures que les pays peuvent prendre pour prévenir, combattre et éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris des exemples de lois, de réglementations et de politiques nationales.

« J’exhorte les pays à ratifier la convention et à contribuer à bâtir, avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, une vie professionnelle digne, sûre et saine pour tous », a conclu M. Ryder.