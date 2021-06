Un accord global sur la reconstruction post-Covid conclu à la Conférence internationale du Travail

Les délégués de 181 pays représentant les gouvernements, les travailleurs et les employeurs à la CIT ont adopté à l'unanimité cet appel à l'action pour une reprise qui donne la priorité à la création d'emplois décents pour tous et s'attaque aux inégalités causées par la crise.

L'appel engage les pays à faire en sorte que leur reprise économique et sociale après la crise soit « pleinement inclusive, durable et résiliente ».

L'accord comprend deux séries d'actions convenues. La première concerne les mesures à prendre par les gouvernements nationaux et leurs partenaires sociaux, patronaux et syndicaux, afin de parvenir à une reprise riche en emplois qui renforce considérablement les protections sociales et des travailleurs et soutienne les entreprises durables.

Une deuxième série d'actions porte sur la coopération internationale et le rôle des institutions multilatérales, dont l'OIT, dans le but d'accroître le niveau et la cohérence de leur soutien aux stratégies nationales de redressement « axées sur l'humain ».

L’accord appelle l'OIT - avec son mandat pour la justice sociale et le travail décent - à jouer un rôle de leader et à utiliser tous les moyens d'action pour soutenir la conception et la mise en œuvre de stratégies de reprise qui ne laissent personne de côté, notamment en renforçant la coopération avec d'autres institutions du système multilatéral.

Garantir un accès mondial et égal aux vaccins

L'Appel à l'action s'appuie sur la Déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail , adoptée lors de la CIT de 2019. L'Appel fournit une voie pour accélérer la mise en œuvre pratique de la Déclaration par le biais de politiques et d'investissements renforcés qui soutiennent une reprise globale et inclusive. Il appelle également à une action urgente et coordonnée dans des domaines connexes, notamment la coopération et la solidarité internationales pour garantir un accès mondial et égal aux vaccins, aux traitements et aux mesures préventives.

Le Directeur général de l'OIT, Guy Ryder, a salué cet accord : « Créer une reprise qui soit inclusive, durable et résiliente doit devenir une priorité absolue pour les politiques publiques. Cette résolution offre une voie claire et complète qui permettra aux pays de convertir en actions concrètes l'aspiration morale et politique de ne laisser personne de côté ».

« L'efficacité et la résilience de la reprise après la Covid-19 dépendront fortement de son ampleur et de son caractère socialement inclusif. Si nous ne nous attaquons pas spécifiquement aux inégalités qui se sont creusées au cours de cette crise, il existe un risque très réel que les conséquences économiques et sociales provoquent des cicatrices à long terme, en particulier pour les groupes touchés de manière disproportionnée, tels que les jeunes et les femmes, et les petites et microentreprises qui fournissent la plupart des emplois dans le monde », a-t-il ajouté.