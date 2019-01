« Le travail et la recherche qui en font partie touchent toutes nos vies. Pourtant, beaucoup ne connaissent pas l'organisation internationale qui a contribué à façonner le monde du travail depuis 1919. Notre objectif, à travers un effort de sensibilisation mondial, est de montrer comment l'OIT a bénéficié et continue de bénéficier de l’expérience du monde du travail », a déclaré Martin Murphy, directeur de la communication de l'OIT.

La campagne met en avant 25 thèmes concernant la vie quotidienne des personnes, de l’égalité des sexes à l’emploi des jeunes, en passant par le changement climatique et l’intelligence artificielle.

@OIT

Une campagne adaptée, dynamique et centrée sur la vie quotidienne des personnes

Réalisée à travers un ensemble d’éléments visuels et d’animations dynamiques, la campagne est conçue pour être adaptée au contexte local et utilisée dans les espaces publics et sur les réseaux sociaux.

Ainsi le matériel de campagne peut être utilisé avec souplesse sur les panneaux d'affichage extérieurs, les transports en commun, les magazines et les sites Web.

Une série de cartes et de fichiers GIF de médias sociaux prêts à l'emploi est également disponible publiquement pour une utilisation sur les médias sociaux, à l'aide du hashtag #ILO100.

Tous les documents fournissent un lien vers un nouveau site Web interactif - www.ilo.org/100/fr, qui propose un voyage multimédia immersif à travers le passé, le présent et le futur de l’OIT.

Au-delà des témoignages d’experts, l’OIT compte donner la parole à des personnes ‘ordinaires’ qui peuvent témoigner des diverses questions abordées.

Le nouveau site web multimédia et interactif du centenaire de l’OIT lancé mercredi met en exergue le passé, le présent et le futur de l’OIT - depuis sa fondation en 1919 jusqu’aux événements historiques majeurs, en passant par les conventions et les programmes et souligne leur impact sur la vie quotidienne des personnes.

Le premier chapitre portant sur la création de l’OIT a été mis en ligne. L'OIT compte présenter de nouveaux chapitres au cours des deux prochains mois, alors que l'Organisation célébre cent ans de promotion de la justice sociale et du travail décent.

OIT

Le travail de l'OIT impacte directement la vie des personnes

Fondé en 1919, l'OIT, autrefois connue comme le Bureau international du travail (BIT), rassemble des gouvernements, des employeurs et des travailleurs pour définir des normes internationales du travail et promouvoir le travail décent.

De la journée des 8 heures à la protection de la maternité et aux mesures visant à éliminer le travail forcé et le travail des enfants, l’OIT a élaboré un droit international du travail qui a un impact direct sur la vie des personnes.

En 2015, à l'approche de son centenaire, l'OIT a mis en place une commission mondiale sur l'avenir du travail, chargée d'examiner les réponses aux transformations majeures qui affectent désormais les marchés du travail.

La Commission publiera ses conclusions dans un important rapport le 22 janvier.