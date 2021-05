Le chef de l'ONU appelle à un partenariat mondial pour lutter contre la Covid-19, le changement climatique et atteindre les ODD

Le sommet ‘Partenariat pour une croissance verte et les objectifs mondiaux 2030’ (P4G) vise à stimuler les partenariats et l’action politique. Il rassemble des chefs d'État, des chefs d’entreprise et des dirigeants de la société civile.

Bien qu'il y ait des engagements pour atteindre des émissions nettes zéro de gaz à effet de serre d'ici 2050, il y a « encore beaucoup à faire » pour réduire ces émissions et atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), a déclaré António Guterres.

Il a appelé de nouveau les principaux pays émetteurs à présenter de nouvelles contributions déterminées au niveau national, à s'engager à zéro émission nette d'ici 2050 et, « surtout », à mettre en place des politiques et des programmes pour atteindre cet objectif.

« Lutter frontalement contre le changement climatique aidera à protéger les personnes les plus vulnérables de la prochaine crise tout en soutenant une reprise riche en emplois après la pandémie », a-t-il déclaré, rappelant que la première priorité à l'heure actuelle consiste à arrêter les projets de nouvelles centrales au charbon et à cesser d’utiliser du charbon d'ici 2040.

Sur cette note, le Secrétaire général a félicité le gouvernement sud-coréen d'avoir annoncé qu'il mettrait fin à tout financement international du charbon et a encouragé d'autres entités gouvernementales et du secteur privé à faire de même.

Les lacunes en matière de financement et d'adaptation

Le chef de l’ONU a également exprimé sa préoccupation concernant les « lacunes de financement et d'adaptation ». Il a déclaré que les pays développés n'avaient pas encore honoré l'engagement annuel de 100 milliards de dollars en faveur des efforts d'action climatique et de soutien aux communautés vulnérables qui souffrent déjà des conséquences du réchauffement climatique.

Il a également expliqué qu'une personne sur trois dans le monde n'est toujours pas suffisamment couverte par les systèmes d'alerte précoce, et que les femmes et les filles, qui représentent 80% des personnes déplacées par l'urgence climatique, sont encore souvent exclues des décisions visant à faire face à la crise climatique.

« Nous avons besoin de toute urgence d'une percée en matière d'adaptation et de résilience », a-t-il ajouté, demandant à tous les pays donateurs d'améliorer considérablement leurs engagements financiers.

Dans son message, le chef de l’ONU a souligné l’importance de financer « l’infrastructure de demain » en soutenant les pays en développement dans une transition juste vers une énergie durable et une économie circulaire tout en les aidant à diversifier leurs économies.

« En bref, nous avons besoin d'un partenariat mondial pour un développement vert, inclusif et durable », a-t-il souligné.

M. Guterres a averti qu'il n'y aurait pas de partenariat mondial si certains sont laissés de côté, obligés de « lutter pour survivre », et a déclaré que cela était vrai pour la Covid-19 et la distribution de vaccins ainsi que pour l'urgence climatique.