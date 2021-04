République centrafricaine : plus de 2.000 civils se réfugient au Tchad à la suite des récents affrontements

« Les nouveaux arrivants de la région de Kaga-Bandoro en RCA ont dit aux équipes de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés au Tchad qu’ils fuyaient les affrontements », a déclaré lors d’un point de presse virtuelle depuis Genève, Babar Baloch, porte-parole du HCR. Ils ont également justifié leurs fuites par les actes de violence, de pillage ou d’extorsion des groupes rebelles alors que les forces gouvernementales se rapprochaient des bases rebelles.

« Alors que les gens se dirigeaient vers la frontière, d’autres personnes de Batangafo et de Kabo, sur la route menant au Tchad, leur ont emboîté le pas par peur des attaques », a ajouté M. Baloch. Et pour atteindre le Tchad, les gens ont dû patauger et traverser la rivière de Grande Sido, certains portant leurs quelques biens sur leur tête.

Les réfugiés sont maintenant installés dans le village de Gandaza et dans la ville frontalière de Sido, bien que certains doivent se résoudre à retraverser la RCA pour trouver de la nourriture ou récupérer le peu qui reste de leurs biens. Le logement, la nourriture et l’eau, ainsi que l’accès à l’assainissement et aux soins de santé, sont les besoins les plus urgents des réfugiés.

Plus de 117.000 réfugiés centrafricains dans les pays voisins depuis décembre

Le Tchad accueille actuellement près de 11.000 des 117.000 réfugiés centrafricains qui ont également fui vers les pays voisins, à savoir le Cameroun, la République démocratique du Congo et la République du Congo, à la suite des violences post-électorales, qui ont également déplacé 164.000 personnes à l’intérieur de la République centrafricaine.

A noter que les combats dans le nord de la RCA ont repris en raison d’une rébellion armée à la suite « d’élections contestées » en décembre dernier. Une situation qui a déraciné des centaines de milliers de personnes à l’intérieur de la Centrafrique et au-delà des frontières, dans les États voisins de Bangui.

Toutefois, l’afflux s’est considérablement ralenti depuis la mi-mars, après que « les forces gouvernementales et leurs alliés ont reconquis la plupart des bastions rebelles ». Cela a même permis à 37.000 personnes anciennement déplacées à l’intérieur du pays de retourner dans leur région d’origine.

« Mais ces personnes ont maintenant besoin d’aide pour reconstruire leur vie », a affirmé le porte-parole du HCR, relevant que la capacité de l’Agence onusienne à répondre aux besoins fondamentaux des déplacés internes et réfugiés est fortement limitée par le manque de financement et de ressources.

La crise humanitaire en RCA est l’une des opérations du HCR les plus sous-financées au niveau mondial, avec seulement 12 % des 164,7 millions de dollars nécessaires actuellement, malgré l’ampleur des déplacements. Dans le même temps, près d’un tiers de la population du pays est maintenant déracinée après une décennie d’instabilité