REPORTAGE – Former les futurs scientifiques du Tchad

Une étude pilote menée dans la ville de Bol au Tchad, qui subit les effets du terrorisme transfrontalier depuis de nombreuses années, montre que la fourniture d’outils simples axés sur les sciences comme une boussole ou un rapporteur (qui mesure les angles) fait un grand différence pour les enseignants et les élèves dans l’une des régions les plus pauvres de ce pays d’Afrique centrale.

UNICEF/Frank Dejongh Deux élèves à Bol, au Tchad, montrent leur travail sur le tableau de leur école.

Dix enseignants et 775 élèves, dont la moitié sont des filles, ont reçu ces fournitures à ce jour et on espère que plus de 12.000 en bénéficieront à terme.

Avant la Journée internationale des femmes et des filles de science, célébrée chaque année le 11 février, cliquez ici pour en savoir plus sur les futurs scientifiques du Tchad.