RDC : réapparition du virus Ebola au Nord-Kivu (OMS)

« L'expertise et les capacités des équipes sanitaires locales ont été essentielles pour détecter ce nouveau cas d'Ebola et permettre une réponse rapide », a déclaré la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dre Matshidiso Moeti, dans un communiqué.

La branche de Butembo de l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) a confirmé la présence du virus Ebola dans des échantillons prélevés sur une patiente présentant des symptômes similaires à ceux d'Ebola et qui s'était rendue dans un centre de santé local pour se faire soigner. La femme était l'épouse d'un survivant du virus Ebola. Depuis, elle est décédée.

Butembo était l'un des épicentres de la précédente épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Selon l’OMS, il est fréquent que des cas sporadiques surviennent à la suite d'une épidémie majeure.



Des capacités locales considérables

Grâce aux capacités locales considérables qui ont été mises en place lors de la précédente épidémie, les autorités sanitaires de la province du Nord-Kivu dirigent la réponse actuelle avec le soutien du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'OMS a assuré la formation des techniciens de laboratoire, des personnes chargées de la recherche des contacts et des équipes de vaccination locales et a établi un dialogue avec les groupes communautaires pour les sensibiliser à la maladie à virus Ebola et mettre en place un programme pour les survivants.

« L'OMS apporte son soutien aux autorités sanitaires locales et nationales pour retracer, identifier et traiter rapidement les contacts afin de freiner la propagation du virus », a partagé Dre Moeti.

Photo ONU/Martine Perret Ruth Kavira Sikwaya a contracté le virus Ebola en novembre 2018 et s'est rétablie après le traitement. Elle travaille maintenant dans la crèche de Butembo, s'occupant d'enfants orphelins du fait de la propagation de la maladie dans l'est du pays.

Les épidémiologistes de l'OMS sont sur le terrain pour enquêter sur ce cas. Plus de 70 contacts ont déjà été identifiés. La désinfection des sites visités par les patients est également en cours.

Des échantillons prélevés sur le patient porteur du virus Ebola ont été envoyés au laboratoire principal de l'Institut National de Recherche Biomédicale à Kinshasa pour un séquençage du génome afin d'identifier la souche du virus Ebola et de déterminer son lien avec l'épidémie précédente.

La dixième épidémie d'Ebola en RDC, qui a duré près de deux ans, était la deuxième plus importante au monde. Lorsqu'elle s'est terminée, on comptait 3481 cas, 2299 décès et 1162 survivants.

La réponse à l'épidémie avait été particulièrement difficile, en raison de l'insécurité qui a perturbé les efforts d'urgence.