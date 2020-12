Les efforts des citoyens pour ancrer la transition démocratique en Tunisie plus que jamais au cœur de l’appui des Nations Unies

« Au lendemain de la révolution, en réponse aux légitimes aspirations de justice et d’équité des Tunisiens et des Tunisiennes, le pays s’est engagé dans un processus ambitieux de réformes pour instaurer la IIème République, adopter une Constitution fermement ancrée dans l’Etat de droit, consacrant les libertés individuelles et en conformité avec les standards internationaux des droits de l’homme », a déclaré Arnaud Peral, Coordinateur résident des Nations Unies.

« Depuis lors, le peuple tunisien a pu participer pleinement à la vie politique et civique du pays et exercer son droit de vote pour choisir ses représentants nationaux et locaux à travers des élections démocratiques, libres et crédibles », a-t-il ajouté.

Des efforts très importants ont été consentis au cours des dix dernières années passées pour réformer le cadre législatif, renforcer les capacités dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, éducative et culturelle, et mettre en œuvre des programmes d’investissements et de développement, tous domaines auxquels les Nations Unies se sont attachées à contribuer.

« La pandémie de Covid-19 impose aujourd’hui des défis additionnels à la Tunisie dont la résolution requerra une volonté politique ferme quant aux réformes à engager et la démonstration continue de la grande capacité de dialogue et de consensus dont la Tunisie a fait preuve dans un passé récent entre toutes les parties prenantes : gouvernement, institutions, syndicats et société civile », a fait valoir Arnaud Peral.

« Dans ce contexte, les Nations Unies se tiennent prêtes et continueront à appuyer la Tunisie dans la voie de la pleine réalisation d’une société pacifique, prospère, équitable et inclusive, ne laissant personne de côté », a conclu le Coordinateur résident.