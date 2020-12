Coronavirus : le nombre de cas toujours à la hausse dans le monde (OMS)

« Au cours de la semaine dernière, le nombre de nouveaux cas et de décès liés à la Covid-19 a continué à augmenter, avec 70 millions de cas cumulés et 1,6 million de décès (1% de hausse) dans le monde depuis le début de la pandémie », a souligné l’Agence onusienne.

Les continents américain et européen continuent de porter le fardeau de la pandémie, représentant 85% des nouveaux cas et 86 % des nouveaux décès dans le monde.

Toutefois, alors que les nouveaux cas et les nouveaux décès continuent d’augmenter dans les Amériques, le nombre de cas s’est stabilisé en Europe pour la troisième semaine consécutive, tandis que le nombre de décès a continué de diminuer.

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, les États-Unis de font partie des cinq pays ayant signalé la semaine dernière le plus grand nombre de cas dans le monde. Avec plus de 1,4 million de cas, il s’agit d’une hausse de 16 % par rapport à la semaine précédente.

Les États-Unis sont suivi par le Brésil (300.000 nouveaux cas, soit une augmentation de 2 %), la Turquie, avec 220.000 cas, soit aucun changement par rapport à la semaine dernière. L’Inde (210.000 cas, soit une baisse de 15%) et la Russie (193.000 nouveaux cas, soit une hausse de 1%) complètent cette liste.



CICR Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le CICR aide les communautés touchées par la violence en faisant don de kits d'hygiène à un partenaire local au Brésil.

L’impact de Thanksgiving pèse sur les Amériques

L’ensemble du continent américain a constamment signalé « la plus grande proportion de cas et de décès dans le monde, et au cours de la semaine dernière ». La région des Amériques a représenté respectivement 47% et 40% des cas et des décès dans le monde.

Selon l’OMS, plus de 2 millions de cas et près de 30.000 décès ont été signalés au cours de la semaine dernière. « Ce qui est le plus grand nombre de cas signalés dans la région depuis le début de la pandémie », souligne l’OMS. Cela représente une augmentation de 11% des cas et de 12% des décès par rapport à la semaine précédente.

Sur ce continent, les États-Unis ont signalé une hausse de 16 % des cas (1,45 million de nouveaux cas) et une augmentation de 21 % des décès (16.600 nouveaux décès), par rapport à la semaine précédente. Pour l’OMS, les cas continuent d’augmenter après la fête de Thanksgiving en novembre.

L'OMS s’attend à une nouvelle hausse du nombre de cas et de décès en raison de la prochaine période de vacances

Le nombre quotidien de décès signalés a dépassé les 3.000 au cours de la dernière semaine. Ce qui est supérieur au pic observé au printemps. De plus, l’agence onusienne s’attend à une nouvelle hausse du nombre de cas et de décès « en raison de la prochaine période de vacances, qui verra un plus grand nombre de personnes voyager dans et autour du pays ».

Hausse des décès en Europe de l’Est et du Sud

En attendant, les taux d’hospitalisation pour les cas de Covid-19 ont « considérablement augmenté » depuis le début du mois d’octobre. Le Kentucky, la Géorgie, le Minnesota, l’Oklahoma et le Texas sont les plus touchés, les comtés faisant état de taux d’occupation des hôpitaux élevés.

En Europe, le nombre de nouveaux cas a continué à se stabiliser pour la troisième semaine consécutive. Les décès signalés ont également diminué pour la deuxième semaine consécutive, soit une baisse de 4 % par rapport à la semaine précédente.

Toutefois, le nombre de nouveaux décès signalés cette semaine, en particulier dans les pays de l’Est et du Sud de la région européenne, a dépassé « 60 pour 1 million, le plus élevé au monde ».

C’est dans ce contexte qu’au cours de la semaine dernière, certains pays ont annoncé une première vaccination de la population, tandis que d’autres se préparent à l’introduction du vaccin.

« Malgré cela, il est important que les mesures de santé publique et les mesures sociales, notamment l’hygiène des mains, le port de masques, l’éloignement physique et une ventilation adéquate, ainsi que d’autres mesures, se poursuivent », a fait valoir l’agence onusienne.

Recrudescence des cas et des décès au Mali, Nigeria, Sénégal et Afrique du Sud

Sur un autre plan, l’Afrique et le Pacifique occidental ont affiché de nouvelles hausses en novembre et décembre. Mais c’est sur le continent africain que la situation est devenue plus préoccupante. Il a signalé une augmentation de plus de 40 % des nouveaux cas et des nouveaux décès par rapport à la semaine précédente.

Après une baisse en juillet et août et un plateau en septembre et octobre, le nombre de nouveaux cas et de décès n’a cessé d’augmenter depuis début novembre. La semaine dernière, le continent a fait état de 74.500 nouveaux cas et 1.400 nouveaux décès). Il s’agit respectivement d’une hausse de 40 et 43% par rapport à la semaine précédente.

Selon l’OMS, plusieurs pays de la région signalent une recrudescence des cas et des décès, notamment le Mali, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

En Asie du Sud-Est, le nombre de nouveaux cas et de décès a continué à diminuer après avoir atteint un pic en septembre. De son côté, la Méditerranée orientale a également enregistré une baisse du nombre de nouveaux cas et de décès après avoir atteint un pic à la mi-novembre.

La pandémie du coronavirus a fait au moins 1.623.064 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi mercredi par l’OMS. Plus de 71,9 millions de cas ont été diagnostiqués.