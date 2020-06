La Covid-19 a pour conséquence de laisser veuves des milliers de femme dans le monde

La pandémie de Covid-19 est venue aggraver la situation au cours des derniers mois, entraînant avec elle de nombreux décès, et faisant de nouvelles veuves. En effet, selon l’OMS, les hommes représentent 59 % des victimes du coronavirus en Italie, 68 % au Mexique et 77 % en Thaïlande. Il s’agit là d’une perte humaine dévastatrice et aura pour conséquence de laisser veuves des centaines de milliers de femmes durant une période où elles sont privées d'un important soutien socio-économique et familial.

L'expérience de pandémies précédentes comme, par exemple, le VIH/sida ou Ebola montre que les veuves se voient souvent refuser leurs droits de succession et confisquer leurs biens après la mort de leur conjoint. Elles peuvent aussi faire face à une stigmatisation et à des actes de discrimination sans précédent car elles sont taxées d’être, à leur tour, « porteuses » de la maladie.

Photo ONU Femmes/Ryan Brown Cette jeune femme de 38 ans a perdu son mari en République centrafricaine et a fui vers un camp de réfugiés au Cameroun avec ses cinq enfants.

Une veuve sur dix vit dans une pauvreté extrême

A l'échelle mondiale, les femmes ont moins de chances d'avoir accès à des pensions de vieillesse par rapport aux hommes, de sorte que le décès d'un conjoint peut entraîner le dénuement des femmes âgées. Dans le contexte des mesures de confinement et de fermetures économiques, les veuves peuvent ne pas avoir accès aux comptes bancaires et aux retraites pour payer les soins de santé si elles tombent malades ou pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Les familles monoparentales et les femmes âgées célibataires étant déjà particulièrement vulnérables à la pauvreté, c'est une question qui nécessite d'urgence toute notre attention.

Bien que les données restent limitées, on estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde ; une sur dix vit dans une pauvreté extrême. L’absence de données solides et fiables reste l’un des principaux obstacles à l’élaboration de politiques et de programmes d’élimination de la pauvreté, de la violence et de la discrimination dont sont victimes les veuves. Plus de recherches et de statistiques ventilées par statut matrimonial, sexe et âge sont nécessaires pour mieux évaluer l’incidence de leur maltraitance.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Directrice exécutive d’ONU Femmes, appelle les gouvernements à fournir un soutien immédiat, tout en s’efforçant de transformer les structures économiques et sociales à long terme. « Outre les réformes juridiques nécessaires pour garantir aux veuves des droits d’héritage et de propriété égaux, des programmes de relance fiscale doivent être instaurés pour apporter un soutien économique aux veuves et aux femmes âgées seules », a-t-elle expliqué.

Des programmes d’aide sociale, tels que les transferts de fonds et les pensions sociales, doivent être développés et rendus accessibles aux femmes ne disposant pas d’un compte bancaire. « Il est crucial d’investir dans le travail de la société civile, notamment les groupes locaux et communautaires, qui peuvent apporter aux veuves un soutien vital à l’échelle locale et lutter contre les normes sociales discriminatoires et parfois mortelles auxquelles elles sont confrontées », a-t-elle ajouté.

« Les veuves ne doivent pas être laissées pour compte dans l’initiative « mieux reconstruire » après l’épidémie de Covid-19. Nous devons nous assurer que nos mesures de rétablissement donnent la priorité à leurs besoins uniques et permettent aux sociétés d’être plus inclusives, résilientes et égalitaires », a conclu la Directrice exécutive d’ONU Femmes.