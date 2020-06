L'OMS se félicite de la découverte d'un premier traitement pour les patients atteints de la Covid-19

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué les résultats des premiers essais cliniques réalisés au Royaume-Uni, qui montrent que la dexaméthasone, un corticostéroïde, peut sauver la vie de patients gravement malades atteints de la Covid-19.

Pour les patients sous respirateur, il a été démontré que le traitement réduisait la mortalité d'environ un tiers, et pour les patients ne nécessitant que de l'oxygène, la mortalité a été réduite d'environ un cinquième, selon les résultats préliminaires, ont rapporté les experts.

« Cependant, il a été démontré que la dexaméthasone n'a pas d'effet bénéfique pour les personnes atteintes de maladies bénignes, celles qui n'ont pas besoin d'assistance respiratoire », a expliqué le Directeur de l'organisation, le Docteur Tedros Adhanom Gebreyesus.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les patients atteints de maladies graves, le Dr Tedros et son équipe ont averti que ces médicaments ne devaient être utilisés que sous étroite surveillance médicale.

Le Directeur des urgences à l’OMS, Michael Ryan, a expliqué que la dexaméthasone est un anti-inflammatoire très puissant.

« Cela permet aux patients de continuer à recevoir l'oxygène du sang des poumons en réduisant très rapidement l'inflammation à un moment critique de la maladie. Il ne s'agit pas d'un traitement contre le virus lui-même, ni d'une prévention contre le virus », a-t-il précisé.

M. Ryan a également averti que la prise d'anticorticoïdes comme mesure préventive pour le coronavirus pourrait même aider le virus à se diviser et à se répliquer dans l'organisme.

« Ce médicament est réservé uniquement aux patients critiques qui sont sous assistance respiratoire », a rappelé l'expert.

Le Directeur des urgences a également envoyé un message aux pays précisant qu'il ne s'agit pas maintenant d'agir de manière irréfléchie après la découverte.

« Les travailleurs ont besoin de formation, nous devons nous assurer que nous avons suffisamment de médicaments, et nous devons encore examiner les données finales », a-t-il déclaré.

Photo UNICEF/Olivier Asselin Une jeune femme tient dans sa main des médicaments après une opération chirurgicale.

Davantage de traitements sont nécessaires

La dexaméthasone est un stéroïde utilisé depuis les années 1960 pour réduire l'inflammation dans diverses conditions, notamment les troubles inflammatoires et certains types de cancer. Il figure sur la liste modèle des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé depuis 1977, sous de multiples formulations, et est actuellement hors brevet et disponible dans la plupart des pays à un prix abordable.

« C'est le premier traitement qui a montré qu'il réduisait la mortalité chez les patients atteints de la Covid-19 qui ont besoin d'oxygène ou d'une assistance respiratoire. C'est une excellente nouvelle et je félicite le gouvernement britannique, l'université d'Oxford et les nombreux hôpitaux et patients du Royaume-Uni qui ont contribué à cette avancée scientifique qui sauve des vies », a déclaré M. Tedros dans une déclaration publiée mardi.

Le Directeur général a expliqué qu'il y a toujours un besoin pour plus de thérapies qui peuvent être utilisées pour combattre le virus, y compris celles pour les patients avec des symptômes plus légers.

L'OMS a maintenant commencé à coordonner une méta-analyse qui rassemble les données de plusieurs essais cliniques afin d'améliorer sa compréhension globale de l'intervention.

« Et nous mettrons à jour nos directives cliniques afin de refléter comment et quand la dexaméthasone doit être utilisée pour traiter le COVID-19. Dans les semaines et les mois à venir, nous espérons qu'il y aura davantage de traitements qui amélioreront les résultats des patients et sauveront des vies », a déclaré M. Tedros.

Le chef de l’agence sanitaire de l’ONU a réitéré le fait que tout en cherchant à se faire soigner de la Covid-19, de grands efforts doivent continuer à être faits pour prévenir le plus grand nombre possible d'infections en recherchant, isolant, testant et soignant chaque cas ; et en suivant et mettant en quarantaine chaque contact.

Photo OPS/Victor Sanchez Avec le soutien de la branche régionale de l'OMS, des travailleurs de santé au Guatemala reçoivent une formation pour s'occuper des patients atteints du coronavirus.

D'autre part, ce mercredi, Ana María Henao, du Département des vaccins, a informé que le comité qui supervise l'essai de solidarité a décidé de retirer l'hydroxychloroquine de cette étude.

« Selon les dernières preuves, l'hydroxychloroquine ne réduit pas la mortalité chez les patients atteints de Covid-19 », a-t-elle déclaré.

Après plusieurs semaines de débat sur l'effet de ce médicament antipaludéen sur les patients atteints de coronavirus, les experts de l'essai ont examiné les résultats de l'essai clinique mené au Royaume-Uni, ainsi que leurs propres données, et ont conclu qu'il n'avait aucun avantage apparent.