ECOSOC : Investir dans l'aide humanitaire pour limiter l'impact « catastrophique » des coronavirus

« Même avant la Covid-19, le monde était confronté à des niveaux de souffrance humanitaire sans précédent. Aujourd'hui, le virus menace d'accroître la faim et la pauvreté et d'annuler des décennies de progrès en matière de développement », a déclaré mardi le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans son discours d'ouverture.

« Nous devons tous être solidaires de ceux qui sont le moins capables de se protéger du virus », a-t-il souligné. « Ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la seule façon de relever le défi », a-t-il ajouté.

Mark Lowcock, chef des secours et coordinateur d'urgence des Nations Unies, a déclaré que le plan de réponse - le principal moyen de collecte de fonds de la communauté internationale pour répondre à l'impact du coronavirus dans les pays à faible et moyen revenu - a besoin de 6,7 milliards de dollars pour couvrir la période allant jusqu'en décembre. Or, jusqu'à présent, avec près de 1,2 milliard de dollars, il n'est financé qu'à 17,4 %, a-t-il regretté.

« Investir maintenant permettra de réduire l'ampleur du problème et d'éviter une réponse beaucoup plus coûteuse dans les années à venir », a déclaré M. Lowcock.

Faire pression sur les préoccupations humanitaires

Pendant quatre jours, du 9 au 12 juin, le segment des affaires humanitaires a abordé une série de questions humanitaires émergentes et urgentes, alors que les Nations Unies célèbrent cette année leur soixante-quinzième anniversaire.

Les sujets à l'ordre du jour allaient de la situation dans la vaste région du Sahel à la violence sexuelle et sexiste, en passant par l'aide aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et la résolution des problèmes de santé de plus en plus complexes dans les contextes humanitaires.

Les participants - dont les États membres, le système des Nations unies, les acteurs du développement, le secteur privé et d'autres partenaires – ont également discuté des moyens par lesquels les nouvelles technologies et l'innovation peuvent rendre le travail humanitaire plus efficace.

90 milliards de dollars pour protéger les plus vulnérables dans le monde

Prévenant que la pandémie « risque d'être catastrophique dans le monde en développement », M. Lowcock a déclaré que le coût de la protection des 10 % de personnes les plus vulnérables dans les pays les plus pauvres du monde s'élève à environ 90 milliards de dollars.

C'est une somme importante, mais qui est également abordable, égale à seulement 1 % de ce que les pays les plus riches du monde mettent en place pour sauver l'économie mondiale, a-t-il fait valoir.

Il a mis en garde contre le détournement de fonds des ressources humanitaires existantes, affirmant que cela serait « totalement contre-productif ». Il a également appelé les donateurs à fournir des financements flexibles qui peuvent rendre possible une prise de décision rapide et agile.

Allant plus loin, M. Guterres a estimé que le financement devrait inclure le soutien aux organisations non gouvernementales aux niveaux local, national et international, avec un accent particulier sur les besoins et les priorités spécifiques des femmes et des enfants.

« Dans le même temps, nous ne devons pas négliger les facteurs plus larges de souffrance dans le monde, notamment les inégalités persistantes, le changement climatique et les conflits prolongés », a poursuivi le Secrétaire général, réitérant son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans tous les coins du monde.