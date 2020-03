Coronavirus : l’OMS appelle à accroître la production mondiale d’équipements de protection ‎de 40%

« Les fabricants et les gouvernements doivent agir d’urgence pour augmenter la production, atténuer la restriction des exportations et mettre en place des mesures propres à empêcher la spéculation et la constitution de stocks abusifs », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pour répondre à la demande mondiale croissante, l’OMS estime qu’il faut augmenter la production de 40%.

Photo ONU/Loey Felipe L'ONU déconseille le port des masques faciaux lorsque l'on est en bonne santé.

Les prix ont grimpé en flèche

En raison de la pénurie, les médecins, le personnel infirmier et les autres agents de santé en première ligne sont dangereusement sous-équipés pour soigner les patients atteints du coronavirus Covid-19, du fait de leur accès limité aux gants, masques médicaux, respirateurs, lunettes de protection, écrans faciaux, blouses et autres tabliers, précise l’OMS.

Depuis le début de la flambée du nouveau virus, les prix ont grimpé en flèche : ceux des blouses ont doublé, ceux des respirateurs N95 triplé et ceux des masques chirurgicaux sextuplé.

Jusqu’ici, l’OMS a fourni près d’un demi-million d’équipements de protection individuelle à 47 pays, mais les stocks s’épuisent rapidement.

D’après les modèles de l’OMS, les besoins pour la riposte au Covid-19 concernant les masques médicaux, les gants utilisés pour les examens médicaux et les lunettes de protection sont estimés respectivement à 89 millions, 76 millions et 1,6 million par mois.

Man Yi Des infirmières du service des urgences d'un hôpital de Shenzen, en Chine, portent des masques.

Pour vaincre le virus il faut protéger le personnel de santé

L’agence onusienne avertit que le réapprovisionnement peut prendre plusieurs mois et les marchés sont largement manipulés, avec des produits souvent vendus au plus offrant.

Les récentes recommandations de l’OMS insistent sur l’usage rationnel et approprié des équipements de protection individuelle dans le cadre des soins de santé et sur la gestion efficace des chaînes d’approvisionnement.

L’OMS collabore avec les gouvernements, les fabricants et le Réseau des chaînes d’approvisionnement en cas de pandémie pour renforcer la production et assurer l’approvisionnement aux pays les plus touchés et aux pays à risque.

« Nous ne pourrons pas vaincre le Covid-19 sans protéger d’abord les agents de santé », a conclu le chef de l’OMS.