L’ONU s’efforce de restaurer le calme à Gaza où la situation dégénère

Le 23 février, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir tiré sur deux militants du Jihad islamique palestinien (JIP) qui tentaient de placer un engin explosif le long de la clôture du périmètre de Gaza. Le JIP a déclaré plus tard qu'un membre de sa branche militaire avait été tué dans l'incident, et des responsables israéliens ont confirmé que les FDI avaient récupéré le corps d'un des militants, a précisé M. Mladenov, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient.

Depuis lors, plus de 40 roquettes ont été tirées par des militants palestiniens du Jihad islamique contre Israël. L’armée israélienne a répondu en effectuant plusieurs frappes aériennes dans la bande de Gaza. Cinq blessés ont été signalés à Gaza. Dimanche, l'armée israélienne a également frappé ce qu'elle a déclaré être des cibles du JIP en Syrie, où deux morts ont également été confirmés.

« La situation dégénère alors que nous parlons avec la poursuite de tirs de projectiles depuis Gaza et de frappes aériennes israéliennes en représailles », a souligné l’envoyé de l’ONU.

« L'équipe des Nations Unies sur le terrain est en contact avec nos homologues égyptiens pour tenter de rétablir le calme. Je saisis cette occasion pour appeler à l'arrêt immédiat des tirs de roquettes et de mortiers qui risquent seulement d'entraîner Gaza dans une autre série d'hostilités sans fin en vue. Le lancement aveugle de roquettes contre des centres de population civile viole le droit international et doit cesser », a-t-il ajouté.

L'ONU s'efforce d'alléger les souffrances des civils

M. Mladenov a rappelé que l’ONU sur le terrain travaille dur à Gaza pour fournir de l'électricité, assouplir les restrictions et permettre le développement dans ce territoire, tout en réduisant le risque d'escalade militaire.

Selon lui, les femmes subissent de plus en plus les conséquences des conditions humanitaires désastreuses dans la bande de Gaza. Elles doivent subvenir aux besoins de leur famille alors que les hommes sont au chômage.

« Parmi nos nombreuses préoccupations humanitaires, je dois aujourd'hui souligner la catastrophe sanitaire en cours dans la bande de Gaza. Selon des interlocuteurs locaux, fin janvier, les stocks de 46% des médicaments essentiels étaient complètement épuisés », a dit M. Mladenov.

En ce qui concerne la Cisjordanie, l’envoyé de l’ONU a noté que la violence s'est également poursuivie au cours des dernières semaines.

« Je réitère que la violence contre les civils, et en particulier contre les enfants, est inacceptable et doit être condamnée par tous. Les forces de sécurité israéliennes doivent également faire preuve d'une retenue maximale et ne recourir à la force meurtrière que lorsque cela est strictement nécessaire. Tous les incidents doivent faire l'objet d'une enquête approfondie », a-t-il dit.

Selon l’envoyé de l’ONU, en l'absence de négociations bilatérales significatives à l'horizon, les développements sur le terrain continuent de compromettre les perspectives d'une solution à deux États, Israël et la Palestine.

« Les 48 dernières heures nous ont montré une fois de plus à quel point la situation à Gaza est fragile. Sa population souffre du règne du Hamas et des fermetures israéliennes tandis que les activités militantes forcent les communautés israéliennes à vivre dans la peur constante de la prochaine attaque de roquette. Aucun montant d’aide humanitaire ou économique ne résoudra à lui seul la situation à Gaza ou le conflit dans son ensemble », a souligné M. Mladenov.

« En l'absence de progrès vers la règlement de toutes les questions relatives au statut final, nos efforts de diplomatie préventive continuent de jouer un rôle essentiel pour aider à garantir que le conflit israélo-palestinien ne s'aggrave pas davantage », a-t-il ajouté. « L'ONU reste déterminée à soutenir les Palestiniens et les Israéliens dans leur quête d'un avenir pacifique ».