Yémen : le Conseil de sécurité profondément préoccupé par les violences à Nehm et Jaouf

« Les membres du Conseil de sécurité se sont déclarés profondément préoccupés par l’aggravation considérable de la violence à Nehm et Jaouf et par ses conséquences sur les civils, dont des milliers ont été déplacés ces derniers jours », a souligné le Représentant permanent du Viet Nam, qui occupe la Présidence tournante du Conseil.

« Ils ont souligné qu’ils étaient déçus par le regain de violence, qui risque de compromettre les progrès accomplis durant la récente période de désescalade au Yémen. Ils ont demandé la cessation immédiate des hostilités, qui menacent le processus politique, et réclamé le retour au calme après l’escalade », a-t-il ajouté.

Ils ont demandé la cessation immédiate des hostilités, qui menacent le processus politique, et réclamé le retour au calme après l’escalade - Dang Dinh Quy, Président du Conseil de sécurité

Les Quinze rappellent à toutes les parties qu’elles doivent s’acquitter des obligations qui sont les leurs, au regard du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des civils, en particulier les femmes et les enfants, et du droit international des droits de l’homme, le cas échéant.

Dans leur déclaration, les membres du Conseil réaffirment également leur plein appui à l’action menée par l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen, Martin Griffiths.

De même, ils expriment l’espoir que le retour au calme permettra aux parties yéménites de faire avancer de façon urgente les négociations globales et inclusives menées sous l’égide de l’ONU sur les arrangements politiques et de sécurité qui sont nécessaires pour mettre un terme au conflit et s’engager sur la voie d’une transition pacifique.

Mise en place d’un pont aérien

Les Quinze se sont félicités de l’annonce faite le 27 janvier 2020 sur la mise en place d’un pont aérien en vue d’une évacuation sanitaire de Sanaa à Amman et au Caire, qui constitue une mesure de confiance clef.

Soulignant qu’il importe de continuer de s’attacher sur le plan politique à faire respecter l’Accord de Stockholm, ils ont demandé de nouveau aux parties de respecter le cessez-le-feu à Hodeïda et de poursuivre la mise en œuvre élargie de l’Accord, parallèlement à l’action visant à trouver une solution politique inclusive, comme énoncé dans les résolutions du Conseil de sécurité sur la question.

« Les membres du Conseil se sont félicités du renouvellement de l’engagement pris le 9 janvier 2020 par les parties d’appliquer l’Accord de Riyad et ont exprimé leur soutien sans réserve à l’action menée par l’Arabie saoudite pour promouvoir le dialogue et instaurer la sécurité dans le sud du Yémen », a déclaré Dang Dinh Quy.

« Les membres du Conseil ont demandé l’arrêt immédiat de tous les actes d’intimidation contre les travailleurs humanitaires, la cessation des entraves mises à l’acheminement de l’aide humanitaire et du détournement de celle-ci, la conclusion d’accords et leur application rapide et l’octroi d’un accès en toute liberté et sécurité au personnel et aux secours humanitaires, en particulier dans le nord du Yémen », a-t-il ajouté.