Un activiste burundais récompensé par un grand prix forestier

M. Nzigiyimpa a été récompensé par le Partenariat de collaboration sur les forêts pour son engagement sans relâche et sa contribution remarquable à l'amélioration des forêts et à celle des conditions de vie des populations autochtones, des femmes et des jeunes dans son pays, le Burundi.

L’activiste burundais est connu pour ses efforts sans relâche, parfois au péril de sa vie, visant à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie de ses concitoyens. Il a également été décisif en réussissant à améliorer l'éducation des enfants dans des domaines variés tels que l'écologie et la restauration et la gestion durable des forêts.

M. Nzigiyimpa a également été le premier dans l'histoire de son pays à impliquer les populations autochtones dans la gestion durable des forêts. Il a notamment fait participer une communauté de 130 individus appartenant au peuple Batwa, qui vivait dans les rues de Bururi de manière précaire.

Ces derniers se sont regroupés en association, ont réuni leurs économies, ont ouvert un compte bancaire et ont réussi à acheter trois hectares de terres dans la réserve naturelle de Bururi où ils ont ensuite pu construire leurs propres maisons et sont devenus gardiens de la forêt, depuis longtemps menacée d'exploitation forestière illégale.

« J'ai décidé d'impliquer les jeunes en les connectant à la nature, en les éduquant, en les influençant et finalement en les changeant : étant donné que les jeunes représentent l'avenir de mon pays, le fait de planter des arbres est également une façon de préparer l'avenir, » a déclaré M. Nzigiyimpa alors qu'il acceptait sa récompense.

« Les forêts ont besoin d'être défendues »

Depuis 2012, le prix Wangari Maathai récompense des individus ayant contribué à préserver, à restaurer et à gérer les forêts de manière durable et à améliorer les vies des personnes qui en dépendent. Créé par le Partenariat de collaboration sur les forêts, le prix rend hommage à Wangari Maathai, écologiste kenyane et prix Nobel de la paix.

Le Partenariat de collaboration sur les forêts, présidé par la FAO, est composé de 15 organisations internationales qui travaillent ensemble afin de promouvoir une gestion durable de tous les types de forêts et afin de renforcer l'engagement politique sur le long terme dans cette optique.

« Le monde a besoin de héros. Les gens ont besoin de héros. Les forêts ont besoin de héros », a souligné Hiroto Mitsugi, Sous-Directeur général de la FAO responsable du Département des forêts et Président du Partenariat de collaboration sur les forêts, lors de la cérémonie de remise de prix.

« Tous les lauréats sont des individus extrêmement impressionnants qui travaillent en première ligne lorsqu'il s'agit de lutter contre la dégradation des forêts et des paysages. Ils aident à gagner des batailles, plant après plant, agriculteur après agriculteur, communauté après communauté. Ce sont les gens dont nous avons besoin à nos côtés. Ce sont nos héros », a-t-il ajouté.