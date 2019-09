Syrie : le chef de l’ONU annonce un accord sur un Comité constitutionnel

« J'ai le plaisir d'annoncer l'accord du gouvernement de la République arabe syrienne et de la Commission de négociation syrienne pour la création d'un Comité constitutionnel crédible, équilibré et inclusif, qui sera facilité par les Nations Unies à Genève. Je me félicite des progrès réalisés par le gouvernement et l'opposition », a déclaré M. Guterres lors d’un point de presse au siège des Nations Unies.

L’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir O. Pedersen, a facilité l'accord et convoquera dans les prochaines semaines le Comité constitutionnel, qui sera composé de représentants du gouvernement syrien, de l’opposition et de la société civile.

M. Guterres s’est dit convaincu que le lancement du Comité constitutionnel dirigé par les Syriens « peut et doit constituer le début de la voie politique permettant de sortir de la tragédie » que connaît le pays et « et répondre aux aspirations légitimes de tous les Syriens ».

« Les travaux du Comité constitutionnel doivent s’accompagner d’actions concrètes visant à renforcer la confiance alors que mon Envoyé spécial s’acquitte de son mandat, qui est de faciliter un processus politique plus large », a souligné le Secrétaire général.

Il a salué l'engagement diplomatique des gouvernements de la Russie, de la Turquie et de l'Iran en faveur de la conclusion de l'accord. Il s’est dit également reconnaissant du soutien des membres du Conseil de sécurité et des contributions que son Envoyé spécial a reçues d’un large échantillon de la société syrienne.