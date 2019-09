Baisse des prix mondiaux des produits alimentaires en août (FAO)

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires, un indice pondéré par les échanges commerciaux permettant de suivre l'évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires, affichait une baisse de 1,1% par rapport à juillet mais toujours en hausse par rapport à août 2018.

L'indice FAO du prix des céréales a baissé de 6,4% depuis le mois dernier. La valeur du maïs a brusquement diminué en raison de prévisions faisant état d'une récolte plus importante que prévue aux Etats-Unis, plus grand producteur et exportateur de maïs. Les prix du blé ont également diminué, reflétant de larges quantités disponibles à l'exportation tandis que les prix du riz ont légèrement augmenté en raison des effets saisonniers et des inquiétudes portant sur l'impact des conditions climatiques sur les cultures en Thaïlande.

L'indice FAO des prix du sucre a aussi baissé en juillet en raison de l'affaiblissement de la monnaie brésilienne, le real, et de projections faisant état de cargaisons importantes en Inde et aux Mexique.

Par contre, l'indice FAO des prix de l'huile végétale a augmenté de 5,9% en août, atteignant ainsi son niveau le plus élevé en l'espace de 11 mois en raison d'une augmentation de la demande mondiale d'importations pour l'huile de palme et de conditions climatiques défavorables dans les principales régions productrices en Indonésie.

En août, l'indice FAO des prix de la viande et des produits laitiers ont tous les deux augmenté de 0,5% depuis juillet.

De nouvelles prévisions pour la production mondiale de céréales

La FAO a également publié le Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales, revoyant à la hausse ses prévisions du mois de juillet pour la production mondiale de céréales. Ces révisions reflètent principalement de meilleures prévisions quant à la production de maïs aux Etats-Unis.

La FAO a revu à la baisse son estimation pour la production mondiale de blé en 2019 en raison de la baisse de la productivité agricole dans l'Union européenne et en Russie mais cette production devrait toujours être plus élevée qu'en 2018. Cependant, les prévisions pour la production mondiale de riz ont été revues à la hausse depuis juillet en raison des hausses enregistrées en Chine et aux Etats-Unis.

L'utilisation mondiale de céréales pour l'année à venir devrait atteindre un niveau record de 2.715 millions de tonnes suite à une hausse de la consommation de riz. Les prévisions sur l'utilisation de blé, de maïs et d'orge ont également été revues à la hausse.

De bonnes perspectives de récoltes laissent penser que les stocks mondiaux de céréales pourraient atteindre 847 millions de tonnes d'ici la fin de la saison, ce qui cependant les placerait en dessous de leurs niveaux d'ouverture avec 16 millions de tonnes en moins. Les stocks de maïs devraient s'accumuler aux Etats-Unis tandis que les stocks de blé chinois sont appelés à se développer (en hausse de 7,9%) pour atteindre un niveau record.

La FAO n'a pas modifié ses prévisions portant sur le commerce mondial de céréales qui devrait atteindre 415 millions de tonnes tandis que des hausses prévues pour le commerce de blé et de riz devraient pouvoir compenser la baisse attendue des échanges commerciaux autour du maïs et du sorgho.