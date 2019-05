L'UNESCO décerne le Prix Félix Houphouët-Boigny au Premier ministre éthiopien pour son action pour la paix

Le jury reconnaît également les mérites du lauréat pour les réformes entreprises en vue de consolider la démocratie et la cohésion sociale. Enfin, le jury considère cette distinction comme un encouragement à poursuivre son engagement en faveur de la promotion d’une culture de la paix dans la région et sur le continent africain.

Le Jury international s’est réuni le 29 avril 2019 au Siège de l’UNESCO à Paris pour désigner le lauréat de l’édition 2019 du prix qui marquera le 30e anniversaire de sa création.

Ce jury était composé de Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du Libéria – lauréate du Prix Nobel de la Paix (2011), François Hollande, ancien Président de la France, la Princesse Sumaya bint El Hassan de Jordanie, Envoyée spéciale de l’UNESCO pour les sciences de la paix, Michel Camdessus (France), ancien Directeur général du Fonds monétaire international (FMI), le Professeur Yunus Mohama (Bangladesh), fondateur de Grameen Bank et lauréat du Prix Nobel de la Paix (2006) et l'acteur Forest Whitaker (Etats-Unis), fondateur de l’initiative Paix et Développement.

Pour rendre hommage à l'action du Président Félix Houphouët-Boigny en faveur de la paix, dans le monde, 120 pays ont parrainé, en 1989, une résolution adoptée à l'unanimité des Etats membres de l'UNESCO en vue d'établir le Prix Félix Houphouët-Boigny – UNESCO pour la recherche de la Paix.

Le Prix se propose d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'Acte constitutif de l'UNESCO.

Audrey Azoulay, la Directrice générale de l’UNESCO, s’est entretenue avec le Premier ministre éthiopien lors de sa visite officielle en Ethiopie et à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse et lui a fait part de ses chaleureuses félicitations.