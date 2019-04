L'ONU célèbre le jazz, cette musique qui appartient à tout le monde

Le jazz a vu le jour dans la communauté afro-américaine de la Nouvelle-Orléans, dans le sud des Etats-Unis. Avec des racines en Afrique, le jazz mêle les traditions musicales africaines et européennes et s’est enrichi avec des influences des Amériques et d’autres continents.

« Cette musique rassemble tout le monde et donne la parole aux luttes et aux aspirations de millions de personnes », a déclaré Ernesto Ottone R, le Sous-Directeur général pour la culture de l’UNESCO, dans un message vidéo diffusé à l’occasion de la Journée internationale du jazz.

Pour le batteur et compositeur mexicain, Antonio Sanchez, « le jazz est une forme d’art très inclusive ».

« Au début, le jazz était une musique totalement noire, de blues, de soul, puis il s’est transformé en un style de musique reposant sur l’improvisation », a dit Antonio Sanchez dans un entretien accordé à ONU Info. « Le jazz peut fusionner n’importe quel autre genre de musique et ainsi devenir meilleur et plus grand que chacun des genres qu’il inclut ».

Le musicien mexicain souligne que de nombreux musiciens à travers l’histoire ont mélangé le jazz avec d’autres musiques mondiales telle que les musiques afro-cubaine, brésilienne, ou africaine ou le Rock N’Roll.

« C’est une musique qui peut inclure n’importe quel autre genre », explique Antonio Sanchez. « Non seulement le jazz peut inclure n’importe quel autre type de musique mais il peut aussi en tirer profit, se développer davantage et s’enrichir avec le temps ».

Ce 30 avril des milliers d’écoles, de clubs et de théâtres célèbrent la Journée internationale du jazz à travers le monde et son « esprit d’unité, d’espoir et de liberté d’expression ». « C’est le véhicule parfait pour exprimer les valeurs de l’UNESCO », a dit M. Ottone R.