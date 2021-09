L'UNESCO célèbre la restitution par les États-Unis de la tablette de Gilgamesh, vieille de 3.500 ans, à l'Iraq

En outre, en juillet dernier, le gouvernement américain a facilité le rapatriement volontaire en Iraq de 17.000 autres objets d’art qui avaient été pillés au cours des derniers décennies, s’est félicitée l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), dans un communiqué de presse.

La « tablette de Gilgamesh », également connue sous le nom de « tablette du rêve de Gilgamesh », aurait été pillée dans un musée en Iraq pendant le conflit survenu dans le pays en 1991. Elle a été introduite frauduleusement sur le marché de l'art américain en 2007, puis saisie par le Département de la Justice des États-Unis en 2019.

La restitution de ce précieux ouvrage est l'aboutissement de décennies de coopération entre les États, tels que les États-Unis et l'Irak, tous deux signataires de la Convention de 1970 de l'UNESCO, qui offre aux pays un cadre juridique et pratique pour prévenir le trafic illicite et assurer la restitution des objets volés à leurs propriétaires légitimes.

La restitution de la tablette de Gilgamesh est également un symbole de mobilisation internationale à grande échelle, tant de la part des pays que d'organisations telles que l'UNESCO, pour prévenir et lutter contre le trafic illicite d'objets antiques.

Renouer avec une page de son histoire

« En restituant ces objets acquis illégalement, les autorités américaines et iraquiennes permettent au peuple iraquien de renouer avec une page de son histoire. Cette restitution exceptionnelle est une victoire majeure sur ceux qui mutilent le patrimoine et le trafiquent ensuite pour financer la violence et le terrorisme », a déclaré Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO.

Le vol et le trafic illicite d'objets anciens restent une source de financement essentielle pour les groupes terroristes et autres organisations criminelles organisées. Selon Interpol, il y a eu une augmentation mondiale considérable de la destruction du patrimoine culturel due aux conflits armés au cours de la dernière décennie.

Selon l’UNESCO, les autorités des États-Unis, qui représentent, selon les estimations, 44% du marché mondial de l'art, ont fait des progrès significatifs ces dernières années. Grâce à l'amélioration du cadre législatif et à l'aide des principales institutions culturelles, l'Unité américaine de lutte contre le trafic d'antiquités a, au cours de la seule année 2021, aidé à restituer des objets de valeur aux populations du Pakistan, du Cambodge, de la Thaïlande, du Népal et du Sri Lanka.

Fabriquée en argile, la tablette de Gilgamesh comporte des inscriptions en sumérien, une civilisation de l'ancienne Mésopotamie. Elle contient des sections d'un poème sumérien de "l'épopée de Gilgamesh", qui font partie d'histoires épiques reprises par l'Ancien Testament, ce qui en fait l'un des plus anciens textes religieux connus au monde.

Ces derniers mois, l'UNESCO a soutenu le Musée national iraquien dans ses efforts pour réaliser des travaux d'inventaire et de recherche afin de sauvegarder et de promouvoir la collection inestimable du musée.