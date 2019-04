Iran :  près d'un million d'enfants touchés par les inondations massives 

“Les besoins des enfants iraniens touchés par les inondations s'aggravent de jour en jour et il est urgent d'accroître l’approvisionnement”, a averti l’UNICEF dans un communiqué.

Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 1.000 installations sanitaires et 1.000 écoles ont été détruites ou gravement endommagées, forçant 100.000 enfants à ne pas aller à l'école et privant des milliers d'enfants de soins de santé essentiels.

L’UNICEF a fait parvenir des équipements pour maintenir la chaîne du froid qui devrait aider à rétablir les services de vaccination essentiels pour les enfants des provinces touchées et pour prévenir la propagation des maladies.

Quelques 200 porte-vaccins et 100 boîtes froide sont arrivés dans le pays jeudi et quatre-vingts réfrigérateurs à vaccins ont également été expédiés.

Pour fournir une aide d'urgence aux enfants touchés par les inondations en Iran, l'UNICEF a lancé un appel de 9,8 millions de dollars.

A ce jour, l'UNICEF est confronté à un déficit de financement de 8 millions de dollars.

Des fournitures supplémentaires pour la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'hygiène des enfants seront achetées une fois que le financement sera assuré.