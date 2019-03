Une femme Casque bleu brésilienne récompensée pour son travail en faveur de l’égalité des sexes en RCA

La capitaine de corvette Marcia Andrade Braga, officier de marine affectée à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) est la lauréate de ce prix pour cette année.

Elle recevra le prix des mains du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors de la prochaine conférence ministérielle sur maintien de la paix, qui se tiendra au siège de l'ONU à New York vendredi 29 mars.

Conseillère militaire pour les questions de genre au quartier général de la Force de la MINUSCA depuis avril 2018, la capitaine de corvette Braga a contribué à la constitution d'un réseau de conseillers et de points focaux sur les questions de genre au sein des unités militaires de la mission onusienne et a encouragé le recours à des équipes mixtes d'hommes et de femmes pour effectuer des patrouilles communautaires à travers le pays.

Ces « équipes de mobilisation » ont pu rassembler des informations essentielles pour aider la MINUSCA à comprendre les besoins de protection uniques des hommes, des femmes, des garçons et des filles. Elles ont à leur tour aidé à développer des projets destinés à aider les communautés vulnérables à mener leur vie en installant, entre autres, des pompes à eau à proximité des villages, des systèmes d’éclairage à énergie solaire et des jardins communautaires afin que les femmes ne soient pas obligées de parcourir de longues distances pour faire leurs récoltes.

« Je suis tellement fière d'être sélectionnée », a déclaré la capitaine de corvette Braga à l'annonce de son prix. « Les missions des Nations Unies ont besoin de davantage de femmes soldats de la paix pour que les femmes locales puissent parler plus librement des problèmes qui affectent leur vie », a-t-elle ajouté, exprimant également sa gratitude à ses collègues en République centrafricaine (RCA).

« Marcia Andrade Braga est un exemple éloquent de la raison pour laquelle nous avons besoin de davantage de femmes dans le maintien de la paix », a dit Jean-Pierre Lacroix, le Secrétaire général adjoint du Département des opérations de paix de l’ONU. « Le maintien de la paix fonctionne efficacement lorsque les femmes jouent un rôle important et lorsque les femmes dans les communautés d'accueil sont directement impliquées ».

La capitaine de corvette joue également un rôle moteur dans la mobilisation des dirigeants de la MINUSCA auprès des femmes leaders locales, en veillant à ce que la voix des femmes centrafricaines soit entendue dans le processus de paix en cours.

Ancienne enseignante, elle a également aidé à former et sensibiliser ses collègues sur les questions de genre au sein de la mission onusienne.

Créé en 2016, le Prix du défenseur de l'égalité des sexes de l’ONU reconnaît le dévouement et les efforts déployés par un(e) soldat de la paix dans la promotion des principes de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité.