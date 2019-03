A l'occasion du centenaire de Sir Brian Urquhart, l'ONU célèbre un fonctionnaire qui a marqué l'Organisation

L'empreinte de Sir Brian aux Nations Unies est « profonde » dans l'histoire de l'Organisation, a déclaré António Guterres, dans un message d'anniversaire, ajoutant qu'en tant que l'un des premiers employés de l'ONU, Brian Urquhart « a établi la norme pour le service civil international : respectueux des principes, dévoué, impartial ».

De nationalité britannique, Sir Brian était présent à la naissance de l’ONU en 1945 et a été témoin de nombreux moments historiques de l’Organisation au XXe siècle. Au cours de quatre décennies au service de l'ONU, une carrière qu’il a conclue au poste de Secrétaire général adjoint aux affaires politiques spéciales, il a également contribué à façonner lui-même cette histoire.

« En tant qu’assistant du Secrétaire général Dag Hammarskjöld, il a aidé à définir le champ d’action de l’ONU face aux conflits armés et aux autres défis mondiaux », a déclaré M. Guterres, ajoutant qu’en tant que proche collaborateur de Ralph Bunche, une autre personnalité, il « a aidé à établir puis à promouvoir le maintien de la paix international parmi une large gamme d'activités phares des Nations Unies ».

M. Guterres a déclaré que l'engagement de Brian Urquhart en faveur de la paix avait été en partie forgé pendant la Seconde guerre mondiale, durant laquelle il a fait partie des soldats alliés présents peu après la libération du camp d'extermination de Bergen-Belsen.

Au centre d'événements mondiaux marquants

« Au fil des décennies, au service de plusieurs de mes prédécesseurs, il a été au centre d'événements mondiaux marquants, du Congo au Moyen-Orient», a déclaré le Secrétaire général.

António Guterres a ajouté que Sir Brian avait également écrit de nombreux articles sur les affaires internationales, des biographies détaillées de MM. Hammarskjöld et Bunche. Il a aussi rédigé des portraits de personnalités avec lesquelles il avait eu affaire au fil des ans.

Avec chaleur, générosité et encouragement, Sir Brian a été une figure source d'inspiration pour le personnel de l'ONU - António Guterres, Secrétaire général de l'ONU

« Avec chaleur, générosité et encouragement, Sir Brian a été une figure source d'inspiration pour le personnel de l'ONU et les innombrables jeunes qui ont poursuivi leur carrière », a déclaré M. Guterres, ajoutant que la lecture de l’ouvrage de Sir Brian, Une vie en paix et en guerre, devrait être exigée pour tous ceux qui travaillent pour les Nations Unies et pour tous ceux qui souhaitent comprendre le travail de l'Organisation.

Sur les débuts de sa carrière, Sir Brian a écrit : « Nous étions tous optimistes… on croyait en la possibilité d'organiser un monde juste et pacifique », a rappelé le Secrétaire général, ajoutant que Sir Brian a maintenu cet optimisme tout au long de sa vie.

« Au moment de marquer cette étape, nous sommes reconnaissants pour ses contributions brillantes et incomparables en tant que fidèle serviteur de 'Nous, les peuples' », a conclu M. Guterres.