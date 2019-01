Le PAM aide l’Iraq à numériser son système de distribution publique d’alimentation

La première phase de numérisation du PDS touchera près de 1,3 million de personnes à Bagdad, dans les environs de la capitale et à Dohuk dans la région du Kurdistan d’Iraq (nord du pays).

« Plus grand filet de sécurité sociale iraquien », le PDS fournit une aide alimentaire à la quasi-totalité de la population du pays (39 millions d’habitants).

L’agence humanitaire onusienne fournit une assistance technique au gouvernement iraquien alors que ce dernier commence à utiliser une technologie d'identification et une base de données de ces citoyens afin de réduire les délais de traitement, d'améliorer les services et d'optimiser les ressources.

« Cette initiative garantit l'utilisation la plus efficace possible des ressources du gouvernement et garantit que les citoyens visés obtiendront l’aide alimentaire a laquelle ils ont droit », a déclaré Sally Haydock, la Directrice du PAM en Iraq, lors du lancement de l’initiative. « Nous utilisons la numérisation pour mieux servir les citoyens iraquiens grâce à ce filet de sécurité sociale essentiel ».

Avec l’appui du PAM, le gouvernement iraquien adoptera un PDS numérisé dans lequel les données des citoyens sont cryptées et stockées en toute sécurité. Une sécurité renforcée à l’aide d’empreintes digitales ou de scanners de l’iris. Le nouveau système permettra au gouvernement d'identifier et de supprimer les doublons en matière d’enregistrements, ainsi que de procéder à une vérification biométrique au moment de la collecte des aliments par les bénéficiaires. Le nouveau PDS remplace le système actuel reposant sur le papier.

Le PAM conçoit également une application mobile – myPDS - que les usagers peuvent utiliser pour collecter leur aide alimentaire et mettre à jour les informations relatives à leur famille concernant les naissances, les décès et les mariages, à leur convenance, en utilisant leurs smartphones.

« Le ministère œuvre à la mise à jour des données alors que nous mettons en place des solutions technologiques répondant aux besoins des citoyens », a déclaré Mohammed Hashem Al-Ani, le Ministre iraquien du commerce dont le ministère est partenaire du PAM pour cette initiative. Le partenariat entre le PAM et le ministère remonte au début des années 1990, lorsque l’agence onusienne a créé une base de données pour le PDS.

La modernisation du PDS constitue l’une des priorités de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté de l’Iraq pour la période quinquennale 2018-2022.