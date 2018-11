Malgré la violence, il y a une immense faim pour la paix en Afghanistan, déclare un responsable de l'ONU

S'adressant aux journalistes au début de la réunion de deux jours au Palais des Nations, le haut responsable de l'ONU, Toby Lanzer, Représentant spécial adjoint de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), a déclaré que tous ceux qu'il avait rencontrés recherchaient une solution pour mettre fin à la violence.

Les Nations Unies feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour les aider, avec l'appui de la communauté internationale, a-t-il insisté, notant que la question de la paix serait «tout naturellement» un élément des discussions.

«2019 marquera le 40ème anniversaire - quatre décennies d'instabilité - en Afghanistan. Pour la grande majorité du pays, ils ont grandi en connaissant les conflits et rien d’autre », a-t-il déclaré.

Il y a donc un formidable - et vous le saurez mieux que moi - il y a une immense soif de paix. Je n'ai rencontré que des Afghans qui souhaitent mettre fin à la violence afin que les Nations Unies fassent ce qu'elles peuvent et offrent leur soutien à cet égard », a-t-il ajouté.

Il faut que les choses appartiennent aux Afghans et soient dirigés par les Afghans - Toby Lanzer, Représentant spécial adjoint de la MANUA

L'un des objectifs de la conférence - à laquelle assistent le Président de l'Afghanistan, Ashraf Ghani, son Directeur exécutif, Abdullah Abdullah, ainsi que de nombreux ministres des affaires étrangères, y compris de la Russie, de la Turquie et de l'Union européenne - est de souligner l'importance du développement pour assurer la paix et la sécurité.

La réunion de Genève va également permettre de mesurer ce qui a été accompli en Afghanistan après que la communauté internationale a engagé 15,2 milliards de dollars dans le pays dans le cadre d'un plan quadriennal en 2016.

«Que ce soit la paix, la sécurité, le développement, le commerce, il faut que les choses appartiennent aux Afghans et soient dirigés par les Afghans», a déclaré M. Lanzer, avant de souligner que les progrès avaient été «plus rapides et meilleurs» que prévu, notamment pour la réforme du secteur de la sécurité du gouvernement.

Les critères du Fonds monétaire international (FMI) «ont non seulement été atteints, mais également dépassés», a poursuivi le responsable de la MANUA, avant de dresser la liste des domaines dans lesquels une réforme pourrait être évaluée, allant des investissements aux «services de base» de la santé et de l'éducation , permettre au secteur privé d’adopter une législation essentielle et de lutter contre la corruption.

L’une des pires sécheresses

Les besoins humanitaires actuels dans le pays reflètent les niveaux d’urgence de millions de personnes et sont le résultat de l’une des pires sécheresses de tous les temps. Elle a détruit les récoltes et le bétail, frappant plus durement la population essentiellement rurale.

Selon Toby, la situation de 3,6 millions de personnes affectées par une insécurité alimentaire chronique les placent « à deux doigts de la famine».

En plus de fournir de la nourriture aux personnes dans le besoin, fournir un abri aux personnes déplacées par la famine - ou qui retournent en Afghanistan - reste l’un des défis humanitaires les plus urgents dans le pays, avant l’hiver.

«Jusqu'à présent cette année, 675 000 personnes sont revenues d'Iran en Afghanistan», a déclaré M. Lanzer. «Et dans le même temps, un demi-million de personnes ont été forcées de quitter leur foyer dans le pays. Pourquoi? À cause de la violence en cours et de la sécheresse».

Le gouvernement d'Ashraf Ghani se (...) dit prêt pour des «pourparlers sans conditions préalables» avec des groupes armés talibans – Toby Lanzer

Évoquant les informations selon lesquelles l'élection présidentielle de 2019 en Afghanistan pourrait être différée, le responsable de l'ONU a déclaré qu'aucun changement de date ne lui avait été communiqué par la Commission électorale indépendante du pays (CEI).

«Nous travaillons sur la base des informations dont nous disposons, à savoir que des élections présidentielles sont actuellement programmées pour le 20 avril (2019)», a-t-il déclaré, «et c'est la date dont nous discutons toujours avec les autorités».

M. Lanzer a noté que les récentes élections législatives ont marqué un moment important, car elles se sont déroulées «sans un soutien organisationnel massif de la communauté internationale».

Il a jugé également très significatif à la fin de février de cette année que le gouvernement d'Ashraf Ghani se soit dit prêt pour des «pourparlers sans conditions préalables» avec des groupes armés talibans, a expliqué un responsable de l'ONU.

Cette nouvelle approche s'est accompagnée d'un «effort plus concerté de la communauté internationale pour contribuer à ce processus», a ajouté M. Lanzer, en en faisant un «moment propice pour se réunir et réaffirmer nos engagements et notre soutien en faveur de l’Afghanistan».