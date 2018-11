Afghanistan : le PAM va venir en aide à 2,5 millions de personnes touchées par la sécheresse

« En cette période particulièrement difficile, le gouvernement afghan, les agences des Nations Unies, y compris le PAM, et leurs partenaires ont besoin d’un soutien supplémentaire », a dit aux médias ce vendredi à Genève, le porte-parole du PAM, Hervé Verhoosel.

Un nombre croissant d’Afghans ont urgemment besoin d’assistance alimentaire en raison de la sécheresse qui touche de vastes régions du pays. La sécheresse affecte 20 provinces du nord, du sud et de l’ouest (sur un total de 34 provinces du pays). Cinq provinces sont parmi les plus touchées : Badghis, Ghor, Jawzjan, Faryab et Herat.

Pour avoir une idée de l’ampleur et de l’impact de la sécheresse, le gouvernement afghan et le groupe sectoriel sur la Sécurité alimentaire et l’agriculture (FSAC) ont mené en août et septembre dernier, une évaluation sur la sécurité alimentaire.

En attendant la publication du rapport final, des résultats préliminaires de l’enquête indiquent que 3,5 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire dans la vingtaine de provinces les plus touchées par la sécheresse.

Le gouvernement afghan a fourni au PAM 60.000 tonnes métriques de blé

Face à cette situation, le PAM est déjà venu en aide à 1,4 million de personnes jusqu’à la mi-novembre. Au cours de l’été dernier, le PAM a fourni une aide alimentaire d’urgence à plus de 500.000 personnes dans ces provinces, de juillet à septembre. D’ici à la fin du mois de novembre, le PAM devrait atteindre 1,7 million de personnes et, de décembre 2018 à mars 2019, près de 2,5 millions de personnes sont ciblées.

De son côté, Kaboul a, dans le cadre de sa riposte, fourni au PAM 60.000 tonnes métriques de blé par l’intermédiaire de la réserve stratégique de céréales du gouvernement.

En outre, l’agence humanitaire onusienne prévoit d’augmenter considérablement son programme de lutte contre la sécheresse. Près de 2,5 millions de personnes dans les 20 provinces touchées sont ciblées pendant au moins six mois alors que le gouvernement et d’autres ONG partenaires vont venir en aide à un million d’Afghans vulnérables. « La réponse du PAM face à la sécheresse aidera les personnes affamées à rester chez elles, à mieux affronter la prochaine campagne agricole et à prévenir de nouveaux déplacements vers les zones urbaines durant les rigueurs de l’hiver », fait remarquer Herve Verhoosel.

1.500 kilomètres de canaux d’irrigation construits et 10 millions d’arbres plantés

L’autre volet de la réponse du PAM consiste à soutenir les zones touchées par la sécheresse par des projets de création d’avoirs. Dans tout le pays, plus de 1.500 kilomètres de canaux d’irrigation ont été ainsi construits et 10 millions d’arbres plantés. Plus de 1.600 kilomètres de routes dans les zones rurales ont été aussi améliorés au cours des quatre dernières années.

Reste que pour mener toutes ces opérations de décembre 2018 à mai 2019, le PAM a encore besoin de 83,6 millions de dollars pour lutter contre la sécheresse et financer son plan stratégique du pays. Des fonds qui permettront à l'agence onusienne de fournir une aide alimentaire et financière à 4,5 millions de personnes. Il s’agit d’une assistance à 2,5 millions de personnes touchées par la sécheresse.

L’aide vise enfin les deux autres millions de personnes, notamment les personnes déplacées par les conflits et les catastrophes naturelles, les rapatriés, les femmes et les enfants ayant des besoins nutritionnels ainsi que les personnes pouvant bénéficier de projets de création d’actifs ou de de formation professionnelle.