Explosion de Bagdad, 15 ans après : l'ONU ne devrait jamais être une cible, soulignent les victimes

ELPIDA ROUKA

Photo ONU/Violaine Martin Elpida Rouka, ancienne cheffe de l’Envoyée spéciale pour la Syrie et survivante de l’attentat contre l’hôtel Canal à Bagdad le 19 août 2003, montre son Laissez Passer de l’ONU lors de la Journée mondiale de l'aide humanitaire à Genève.

« Je me souviens avoir photographié le drapeau de l'ONU alors que nous entrions dans l'enceinte vers 15h45 ce jour-là, pour ce qui devait être mon dernier jour de mission à Bagdad. C'est la seule photo - étrangement brouillée - qui a survécu parmi toutes mes affaires dans l’attaque, et mon laissez-passer [passeport de l’ONU] qui m’a été renvoyé à New York, brûlé et percé, plusieurs mois après l’attaque.

Je suis allée dans mon bureau qui était juste en dessous de celui de Sergio (Vieira de Mello) dans cette partie du bâtiment qui est maintenant la célèbre photo des trois étages effondrés. Je n'étais pas censée assister à la réunion que mon patron avait avec [le Coordinateur humanitaire des Nations Unies en Iraq] Ramiro Lopes da Silva de l’autre côté du couloir mais à 16h05 exactement - l'attaque a eu lieu à 16h15 - [mon superviseur] Benon Sevan est revenu dans le couloir et a dit : « Je pense que vous devriez assister à cette réunion ». Et littéralement 10 minutes plus tard, j'étais assise en face de l'assistant de David Nabarro [chef de l'Organisation mondiale de la santé en Iraq] lorsque j'ai vu les pupilles diluées, cette lumière a éclaté avant d'entendre le bruit. Et ensuite, Benon m'a attrapée avec Ramiro et nous a plaqués par terre pour nous protéger des éclats de verre. A part cela, c’est le trou noir, je ne souviens pas comment je suis sortie de la pièce qui se trouvait au bord de l’endroit où le deuxième étage s'était effondré et où Sergio, Arthur Helton et Gil Loescher étaient coincés. Et quand je suis sortie sur la pelouse, c'était une scène de massacre.

On m'a vite dit que je n'étais pas essentielle malgré mes protestations de ne pas vouloir quitter les lieux et j’ai été envoyée dans une des casernes américaines devenue un hôpital de triage. Je me souviens du moment où le talkie-walkie a annoncé que Sergio était mort. Je me souviens que j'étais la dernière à être recousue et que je portais un t-shirt avec ‘Operation Iraqi Freedom’. C'était après le couvre-feu à Bagdad et les Américains ont suggéré que je passe la nuit-là mais je ne le voulais pas ... Je suis resté à l'hôtel Cedar, maintenant hanté parce que c'était l'hôtel où logeaient Sergio et son équipe. Donc, les trois étages étaient tous des chambres de fantômes. Et je me souviens de Ghassan Salamé (Conseiller politique de l’ONU) en train de mettre un shashlik (brochette de viande grillée) et une boisson devant moi, et de me dire - bois et va te coucher. Et trois jours plus tard, j'étais dans le dernier avion à évacuer les survivants restants à Amman - les mêmes vêtements pendant plusieurs jours et un semblant de document à l'apparence légitime pour prouver mon identité.

Je devrais dire que pendant cette attaque, quelques instants après, je n'avais plus le sens du temps, j'ai eu de la chance que Benon ait jeté un téléphone et m'a dit d'appeler mes parents maintenant. Et j'ai eu la chance de les attraper avant que les images horribles n’apparaissent sur les écrans du monde, et avant que toutes les lignes téléphoniques ne soient interrompues. Sinon, je n’ose penser à ce que mes parents auraient vécu si je n'avais pas dit : peu importe ce que vous voyez, ça va pour moi, au revoir. Nous n'avons plus parlé pendant encore quatre jours. Ils sont restés collés aux écrans de télévision pendant cette période.

Je pense qu'il est important de se rappeler de ce mois d’août 2003 à Bagdad, parce que cela a essentiellement tout changé pour l'ONU. Comment nous faisons les choses. Qui nous sommes. Ce que le monde pense de nous. Ce que nous pensons de nous. Nous avons une responsabilité envers ces amis et collègues, et ces habitants, décédés ailleurs aujourd'hui - en Afghanistan, au Mali, en Somalie, en Algérie et en Libye, la liste est sans fin.

J'ai pu clore ce chapitre de ma vie quand je suis rentrée en Iraq quatre ans plus tard (toute une autre histoire celle-ci). Je pense qu'il est important de se rappeler de ce mois d’août 2003 à Bagdad, parce que cela a essentiellement tout changé pour l'ONU. Comment nous faisons les choses. Qui nous sommes. Ce que le monde pense de nous. Ce que nous pensons de nous. Nous avons une responsabilité envers ces amis et collègues, et ces habitants, décédés ailleurs aujourd'hui - en Afghanistan, au Mali, en Somalie, en Algérie et en Libye, la liste est sans fin.

Je pense souvent aux collègues que nous avons perdus ce jour-là et à l’âge qu’ils avaient pour beaucoup, début de la trentaine - il y avait un certain engouement autour de cette équipe de rêve et ils incarnaient exactement l’esprit du drapeau, défiant les risques et s’exprimant pour ceux dont les voix étaient réduites au silence. 15 ans plus tard, je pense souvent qu'ils seraient maintenant autour de la quarantaine et de la cinquantaine, et la perte de potentiel des personnes qui croyaient en ce qu'elles faisaient, trouvant un sens là où personne ne pouvait ou ne voulait le faire. Les recrues du « Bleu de l’ONU », c’est comme cela que je les appelle.

Nous avons tous nos propres mécanismes d'adaptation. Le mien à l'époque a été de retourner travailler. Et continuer sans relâche pendant plusieurs années dans des postes difficiles après mon retour à Bagdad en 2007. À bien des égards, je ne connaissais rien d’autre. Cela étant dit, pour moi, alors qu’il n’y avait pas de blessures physiques - la cicatrice principale était désormais presque indétectable - il y avait un stress post-traumatique latent qui était laissé sans surveillance et qui a été déclenché par une autre expérience traumatique il y a deux ans. Mais cela m'a rendu encore plus sensible à la nécessité pour l’Organisation de prendre soin... il est presque impardonnable que, dans une organisation internationale qui prétend être au service de l’humanité, nous soyons à la traîne pour répondre aux traumatismes de nos employés. Nous devons tous être un peu plus empathiques et plus gentils les uns envers les autres car le fait d'être une cible en tant que civil ou travailleur humanitaire n'est pas une chose unique, le traumatisme continue sans relâche et la guérison doit être collective ».

Elpida Rouka est actuellement chercheuse associée à l'université Yale, aux Etats-Unis. Récemment, elle a occupé le poste de cheffe de cabinet de Staffan de Mistura, l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, et fait toujours partie de l’équipe des ‘bons offices’ de l’ONU pour ce pays. Elle a passé les 17 dernières années à l'ONU et est retournée en Iraq en 2007.