« 90% des aliments et des médicaments consommés au Yémen sont importés et 70% de ces importations passent par Hodeïda. 7 millions de personnes dépendent entièrement de cette nourriture chaque mois, et plus de 7 millions dépendent d'autres formes d'aide humanitaire. Donc, Hodeïda est absolument essentiel à la préservation de la vie. Et si pour une période donnée, Hodeïda ne devait pas fonctionner efficacement, les conséquences en termes humanitaires seraient catastrophiques », a déclaré M. Lowcock lors d’un point de presse lundi soir.

Mark Lowcock et Martin Griffiths, l’Envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, ont souligné devant le Conseil de sécurité le rôle central que joue Hodeïda pour l’ensemble de l’aide humanitaire dans le pays.

Le chef de l'humanitaire de l’ONU a indiqué avoir demandé aux membres du Conseil d’user de leur influence sur les parties au conflit afin que les ports d'Hodeïda et de Salif restent ouverts et opérationnels sans interruption pour garantir l’entrée et la livraison d’une aide humanitaire continue et de niveaux adéquats d'importations commerciales essentielles et afin que les parties au conflit respectent leur obligation de protection des civils et les laissent fuir les zones de conflit.

Les deux haut fonctionnaires ont également demandé aux Quinze d’appuyer les efforts en cours pour stopper des affrontements à Hodeïda.

Par ailleurs, M. Lowcock a affirmé que l’ONU avait l’intention et l’espoir de rester opérationnelle à Hodeïda pour livrer l’aide nécessaire, malgré la reconfiguration des effectifs humanitaires sur le terrain.

Un garçon souffrant de malnutrition sévère à l'hôpital Al-Thawra, Hodeidah, au Yémen (archives). Photo UNICEF/Abdoo Al-Karim

La Directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta Fore, a également tiré la sonnette d’alarme mardi affirmant que « toute attaque sur le port yéménite de Hodeïda approfondirait l'une des pires crises de malnutrition dans le monde et mettrait la vie d'environ 300.000 enfants à risque ».

Mme Fore a dit qu'elle était « extrêmement préoccupée » par les informations selon lesquelles les forces des Émirats arabes unis, qui font partie d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite luttant contre les rebelles houthis, prévoient une attaque imminente pour reprendre la ville.