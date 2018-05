Est de la RDC : la cheffe de la MONUSCO sensibilise les acteurs locaux à la paix

Leila Zerrougui souhaite que les mesures nécessaires soient prises face à la recrudescence des actes de violence et de groupes armés, mais aussi des tensions électorales et ethniques constatées dans plusieurs zones du pays. Leila Zerrougui

« Nous sommes dans une période assez tendue, dans un processus électoral où il y a beaucoup de contestations. […] Nous devons sensibiliser tout le monde au niveau national et provincial et pouvoir vraiment identifier les causes, les acteurs qui sont impliqués dans ce genre d’activités, rassurer les populations », a déclaré la cheffe de la MONUSCO.



C’est pour cette raison d’ailleurs, a-t-elle expliqué, qu’elle a effectué des visites dans l’Est du pays ; notamment à Bunia, Beni, Kindu, Uvira et à Bukavu.



« Mon travail évidemment, c’est de sensibiliser les autorités au niveau national sur la sensibilité là où elle existe », a-t-elle poursuivi.



Avant l’étape de Goma, Mme Zerrougui était à Uvira (Sud-Kivu), où elle a appelé les représentants des communautés locales et les acteurs de la société civile à plus de cohérence entre eux pour résoudre les problèmes endogènes avant d’espérer faire face aux problèmes de la région.



Entre autres problèmes évoqués par les communautés, il y a la présence des groupes armés locaux et étrangers, l’insécurité, les conflits intercommunautaires ainsi que des problèmes humanitaires.